Для двух знаков Зодиака июль станет началом периода безденежья

Сразу два знака Зодиака июль будет испытывать на прочность. Им будет сильно не везти во всем, что касается денег и доходов. Финансов будет категорически не хватать, и более того постоянно будут возникать такие ситуации, где нужно действовать крайне осторожно, чтобы не залезть в долги. Запастись терпением нужно Овнам и Тельцам. Астрологи рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы июль не превратился в затяжную черную полосу.





Овен

Овны много и плодотворно работают, чтобы добиться своих определенных целей и в июле представители этого знака поймут, что ничего у них не получится. От того, что им откроются глаза на многое, Овны могут впасть в депрессию и потерять мотивацию что-то в дальнейшем делать. Еще одним неприятным открытием станут коллеги по работе, которые могут подставить или не помочь там, где это нужно. В результате Овны могут потерять премию, или даже получить штраф или выговор.

Астрологи рекомендуют не отчаиваться и не делать поспешных решений, которые еще больше усложнят ситуацию. Особенно не скандалить с руководством и не увольняться с работы в порыве эмоций. Все решения принимайте только с холодным умом.

Телец

Тельцов тоже будет ждать не самый лучший период. Денег катастрофически будет не хватать, но, к счастью, Тельцам хватит на еду и базовые нужды. Как назло, вокруг будет много непредсказуемых расходов. То техника сломается, то к стоматологу нужно будет немедленно записаться. Лишь привлекая все свои способности управления финансами, и сохраняя разум холодным, Тельцы смогут переждать этот период с минимальными потерями. Астрологи рекомендуют потерпеть, не влезать в долги, чуть-чуть поэкономить и впоследствии все обязательно наладится.