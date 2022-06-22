Для двох знаків Зодіаку липень стане початком періоду безгрошів’я

Одразу двох знаків Зодіаку липень випробовуватиме на міцність. Їм сильно не щаститиме у всьому, що стосується грошей та доходів. Фінансів категорично не вистачатиме, ба більше виникатимуть такі ситуації, де треба діяти вкрай обережно, щоб не залізти в борги. Запастися терпінням потрібно Овнам і Тельцям. Астрологи розповіли на що треба звертати увагу, щоб липень не перетворився в затяжну чорну смугу.





Овен

Овни багато і плідно працюють, щоб досягнути своїх певних цілей і в липні представники цього знаку зрозуміють, що нічого у них не вийде. Від того, що їм відкриються очі на багато речей, Овни можуть впасти в депресію та втратити мотивацію щось надалі робити. Ще одним неприємним відкриттям стануть колеги по роботі, які можуть підставити або не допомогти там, де це так потрібно.

В результаті Овни можуть втратити премію, або навіть отримати штраф чи догану. Астрологи рекомендують не падати у відчай та не робити поспішних рішень, які ще більше ускладнять ситуацію. Особливо не скандалити з керівництвом і не звільнюватись з роботи в пориві емоцій. Всі рішення приймайте лише з холодним розумом.

Телець

Тельців теж чекатиме не найкращий період. Грошей катастрофічно не вистачатиме, але на щастя Тельцям вистачить на їжу та базові потреби. Як на зло, навколо виникатиме багато непередбачуваних витрат. То техніка зламається, то до стоматолога потрібно буде негайно записатися. Лише залучивши всі свої здібності керування фінансами, і зберігаючи розум холодним, Тельці зможуть перечекати цей період з мінімальними втратами. Астрологи рекомендують потерпіти, не влазити в борги, трохи поекономити і згодом все обов’язково налагодиться.