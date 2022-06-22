В Україні скоротять виплати: Шмигаль розповів про нову реформу

Уряд збирається реформувати сферу зайнятості в Україні. Зокрема зареєстрованих у центрах зайнятості українців, які упродовж місяця не змогли працевлаштуватися, почнуть залучати до виконання громадських робіт. Адже, за словами міністрів, український бюджет зараз не дозволяє утримувати безробітних «просто так».





Детальніше про зміни в законодавстві розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив що зараз державі необхідно залучити всі доступні ресурси на відбудову країни. Одним з таких ресурсів є власне безробітні громадяни.

Прем’єр зазначив, що на сьогоднішній день чимало українців отримують фінансову допомогу по безробіттю, раз за разом відмовляючись він запропонованих вакансій. Тож потрібно внести відповідні зміни у законодавство, щоб викорінити ці явища. Адже за теперішнього економічного стану країни та дефіциту бюджету, грошей на утримання таких людей просто немає.

За словами Шмигаля, всі офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не встигли знайти роботу, будуть залучатися до громадських робіт. Під такими роботами маються на увазі: розбір завалів,ремонт пошкоджених будівель, зведення захисних споруд, сільськогосподарські роботи, благоустрій вулиць тощо. Такі правила діятимуть в Україні аж до скасування військового стану.

За виконання суспільно-користних робіт українцям звісно ж будуть платити. Держава забезпечить їх доходом у розмірі мінімальної зарплатні, яка зараз складає 6500 грн. Тобто безробітні вже не отримуватимуть гроші лише за те, що стоять на обліку в центрі зайнятості, їм платитимуть за виконану роботу.

Варто зазначити, що українці, які під час військового стану поїдуть за кордон більш ніж на 30 діб, будуть позбавлені виплат по безробіттю, як і громадяни, що відмовилися виконувати громадські роботи.

На думку уряду, така реформа в галузі зайнятості зараз саме на часі. Адже першочергове завдання України на даний момент – вистояти у боротьбі з ворогом та зберегти свою економіку. А для цього нам необхідно пустити в хід всі наші ресурси, як матеріальні, так і людські.