ПриватБанк запускает новый сервис, который облегчит жизнь тысячам украинцев

ПриватБанк постоянно совершенствует собственные услуги и расширяет их. На днях было анонсировано о запуске нового сервиса под названием “Касса”, ориентированного на предпринимателей. Посредством этого сервиса можно легко и быстро подключить POS-терминал банка. Сервис “Касса” – это своеобразное сочетание онлайн-кабинета и POS-терминала. Это приложение, которое встроено в POS-терминал и может выполнять ряд функций.





Сервис “Касса” выполняет ряд функций, существенно облегчающих предпринимателям жизнь

Это приложение выполняет функции полноценного кассового аппарата, а именно:

продажа товаров;

проведение и оформление инкассации;

внесение в кассу денег для того, чтобы их разменять и т.д.

Среди не менее важных опций возможность регистрировать торговые точки, кассиров и кассы не посещая при этом налоговую службу. Все опции будут доступны в онлайн-кабинете.

Чтобы подключить сервис, нужно быть клиентом ПриватБанка и согласно инструкции зарегистрироваться в личном кабинете. После этого банк производит установку POS-терминала и настраивает приложение “Касса”.

ПриватБанк продлил льготную процентную ставку для некоторых клиентов

Несмотря на то, что кредитные каникулы закончились, но ПриватБанк один из немногих решил оставить льготную процентную ставку для клиентов, которые будут своевременно платить ежемесячный платеж по кредиту. Пока льгота будет действовать до конца августа, а впоследствии возможно условия снова будут пересмотрены. Также сейчас банк работает над реструктуризацией проблемных кредитов. Речь о клиентах, потерявших имущество, которое было куплено в кредит или о тех, кто просто потерял доход, стал переселенцем и не может в полном объеме возвращать долги. Таким лицам будут предлагаться индивидуальные условия. Каждый случай будет рассматриваться отдельно. Также, ПриватБанк частично восстановил услуги “Оплата частями” и “Мгновенная рассрочка”, однако они доступны только тем клиентам, которые не имеют перед банком никаких задолженностей.