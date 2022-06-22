Клиентам каких украинских банков стоит переживать: полный список
Война — это большое испытание для экономики, и для финансовых учреждений в первую очередь. В начале июня о банкротстве объявил Мегабанк. Компания оказалась неплатежеспособной и на фоне этой новости эксперты решили рассказать, как дела в других финучреждениях. А дела неутешительные. В Ассоциации украинских банков заявили о том, что более 20 банков на грани банкротства. Это треть из всех работающих в Украине. В частности, сильный удар по их положению нанесла повышенная учетная ставка НБУ, недавно выросшая сразу с 10% до 25%.
Речь в основном о частных банках, имеющих наибольшую долю рефинансирования
Бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что под угрозой банкротства в первую очередь окажутся частные банки и выделяет среди них следующие:
- РВС Банк (RwS bank);
- КИБ (ComInBank);
- Авангард;
- Банк Сечь;
- Индустриалбанк;
- Кристаллбанк;
- Скай Банк;
- Альянс;
- МТБ Банк;
- “Украинский капитал”
- Радобанк;
- Кредитвест банк;
- Глобус;
- Моторбанк;
- Укрстройинвестбанк;
- АП Банк (Агропросперис Банк);
- Таскомбанк.
Нет точной информации о том, как на самом деле дела в этих учреждениях, однако именно у них большая доля обязательств перед регулятором и именно они после поднятия учетной ставки, оперативно подняли проценты по депозитам. Соответственно, финансовое положение в этих банках не может быть радужным. Им однозначно нужно сейчас много денег, чтобы погасить заимствованные кредиты.
Крупнейшие украинские банки пока не изменяют условия для клиентов
В свою очередь, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк и другие банки, распределяющие между собой лидерство на рынке по количеству клиентов, пока никак не отреагировали на поднятие учетной ставки. То есть их клиенты перемен не почувствовали, и как отмечают в банках — не почувствуют. Стоимость кредитов расти не должна. Более того, ПриватБанк и вовсе ввел до августа льготную процентную ставку для тех, кто вовремя вносит обязательные месячные платежи.