Клиентам каких украинских банков стоит переживать: полный список

Война — это большое испытание для экономики, и для финансовых учреждений в первую очередь. В начале июня о банкротстве объявил Мегабанк. Компания оказалась неплатежеспособной и на фоне этой новости эксперты решили рассказать, как дела в других финучреждениях. А дела неутешительные. В Ассоциации украинских банков заявили о том, что более 20 банков на грани банкротства. Это треть из всех работающих в Украине. В частности, сильный удар по их положению нанесла повышенная учетная ставка НБУ, недавно выросшая сразу с 10% до 25%.





Речь в основном о частных банках, имеющих наибольшую долю рефинансирования

Бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что под угрозой банкротства в первую очередь окажутся частные банки и выделяет среди них следующие:

РВС Банк (RwS bank);

КИБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Сечь;

Индустриалбанк;

Кристаллбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

“Украинский капитал”

Радобанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрстройинвестбанк;

АП Банк (Агропросперис Банк);

Таскомбанк.

Нет точной информации о том, как на самом деле дела в этих учреждениях, однако именно у них большая доля обязательств перед регулятором и именно они после поднятия учетной ставки, оперативно подняли проценты по депозитам. Соответственно, финансовое положение в этих банках не может быть радужным. Им однозначно нужно сейчас много денег, чтобы погасить заимствованные кредиты.

Крупнейшие украинские банки пока не изменяют условия для клиентов

В свою очередь, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк и другие банки, распределяющие между собой лидерство на рынке по количеству клиентов, пока никак не отреагировали на поднятие учетной ставки. То есть их клиенты перемен не почувствовали, и как отмечают в банках — не почувствуют. Стоимость кредитов расти не должна. Более того, ПриватБанк и вовсе ввел до августа льготную процентную ставку для тех, кто вовремя вносит обязательные месячные платежи.