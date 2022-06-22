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Клиентам каких украинских банков стоит переживать: полный список

22.06.2022
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Война — это большое испытание для экономики, и для финансовых учреждений в первую очередь. В начале июня о банкротстве объявил Мегабанк. Компания оказалась неплатежеспособной и на фоне этой новости эксперты решили рассказать, как дела в других финучреждениях. А дела неутешительные. В Ассоциации украинских банков заявили о том, что более 20 банков на грани банкротства. Это треть из всех работающих в Украине. В частности, сильный удар по их положению нанесла повышенная учетная ставка НБУ, недавно выросшая сразу с 10% до 25%.

Речь в основном о частных банках, имеющих наибольшую долю рефинансирования

Бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз считает, что под угрозой банкротства в первую очередь окажутся частные банки и выделяет среди них следующие:

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  • РВС Банк (RwS bank);
  • КИБ (ComInBank);
  • Авангард;
  • Банк Сечь;
  • Индустриалбанк;
  • Кристаллбанк;
  • Скай Банк;
  • Альянс;
  • МТБ Банк;
  • “Украинский капитал”
  • Радобанк;
  • Кредитвест банк;
  • Глобус;
  • Моторбанк;
  • Укрстройинвестбанк;
  • АП Банк (Агропросперис Банк);
  • Таскомбанк.

Нет точной информации о том, как на самом деле дела в этих учреждениях, однако именно у них большая доля обязательств перед регулятором и именно они после поднятия учетной ставки, оперативно подняли проценты по депозитам. Соответственно, финансовое положение в этих банках не может быть радужным. Им однозначно нужно сейчас много денег, чтобы погасить заимствованные кредиты.

Крупнейшие украинские банки пока не изменяют условия для клиентов

В свою очередь, ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк и другие банки, распределяющие между собой лидерство на рынке по количеству клиентов, пока никак не отреагировали на поднятие учетной ставки. То есть их клиенты перемен не почувствовали, и как отмечают в банках — не почувствуют. Стоимость кредитов расти не должна. Более того, ПриватБанк и вовсе ввел до августа льготную процентную ставку для тех, кто вовремя вносит обязательные месячные платежи.

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22.06.2022
1 хвилина на прочитання
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