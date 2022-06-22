Названо українські банки, які можуть стати банкрутами: повний список

Війна — це неабияке випробовування для економіки, і для фінансових установ в першу чергу. На початку червня про банкрутство оголосив Мегабанк. Компанія виявилася неплатоспроможною й на фоні цієї новини експерти вирішили розповісти, як наразі справи у інших фінустановах. А справи невтішні. В Асоціації українських банків заявили про те, що понад 20 банків на межі банкрутства. Це третина з усіх, які працюють в Україні. Зокрема, сильного удару по їхньому становищі завдала підвищена облікова ставка НБУ, яка нещодавно зросла одразу з 10% до 25%.





Мова здебільшого про приватні банки, які мають найбільшу частку рефінансування

Колишній заступник директора департаменту фінансової стабільності НБУ Євген Дубогриз вважає, що під загрозою банкрутства в першу чергу опиняться приватні банки, і виділяє серед них наступні:

РВС Банк (RwS bank);

КІБ (ComInBank);

Авангард;

Банк Січ;

Індустріалбанк;

Кристалбанк;

Скай Банк;

Альянс;

МТБ Банк;

“Український капітал”;

Радабанк;

Кредитвест банк;

Глобус;

Моторбанк;

Укрбудінвестбанк;

АП Банк (Агропросперіс Банк);

Таскомбанк.

Немає точної інформації про те, як насправді справи в цих установах, однак саме вони мають велику частку зобов’язань перед регулятором і саме вони після підняття облікової ставки, оперативно підняли відсотки за депозитами. Відповідно, фінансове становище в цих банках не може бути втішним. Їм однозначно потрібно зараз багато грошей, щоб погасити запозичені кредити.

Найбільші українські банки поки не змінюють умови для клієнтів

В свою чергу ПриватБанк, Ощадбанк, Монобанк та інші банки, які розподіляють між собою лідерство на ринку по кількості клієнтів, поки ніяк не відреагували на підняття облікової ставки. Тобто їхні клієнти змін не відчули, і як наголошують в банках — не відчують. Вартість кредитів рости не повинна. Ба більше, ПриватБанк і зовсім запровадив до серпня пільгову відсоткову ставку для тих, хто вчасно вносить обов’язкові місячні платежі.