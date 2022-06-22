Почастішали випадки, коли банки відмовляються обмінювати валюту: що відбувається?

В Україні діють певні правила з обміну валюти, однак не всі з ними знайомі, адже люди знову і знову обурюються, коли банки відмовляються приймати у них деякі купюри. Мова про пошкоджені банкноти, наприклад, надто потерті, розірвані, склеєні, підгорівші тощо. Банки повинні їх прийняти, але за певною процедурою, яка називається інкасо. В НБУ розповіли, як все відбувається і до чого потрібно бути готовими клієнтам.





Гроші приймуть лише за кількох умов

Так, дійсно, обміняти можна навіть банкноти, які мають відірвані кути, які є склеєні між собою, сильно потерті, або пом’яті. Однак, така купюра повинна:

Бути наполовину збереженою (не менше ніж 55%). Якщо вона розрізана, то серійні номери повинні збігатися.

Такі купюри банки приймають, однак беруть їх на перевірку і встановлюють їхню справжність. Потім відправляють до іноземного банку, який випустив ці купюри, і банк обмінює їх на нові. Клієнт отримує не всю вартість купюри, а лише певний відсоток, розмір якого залежатиме від ступенів пошкодження. Якщо ж виявиться, що банкнота була підроблена, то справу передають правоохоронцям.

Є види банкнот, які не приймають зовсім

Згідно з правилами, які встановив Національний банк України, ні банки, ні юридичні особи не можуть приймати банкноти, які пошкоджені вогнем, фарбами, рідинами, чи хімікатами більше ніж на 55%. Ба більше, якщо купюри пошкоджені хімічними або радіоактивними речовинами, то їх можуть прийняти лише вкупі зі спеціальним документом, який засвідчує, що відбувалася дезінфекція.

Є й інші варіанти

Спробувати обміняти сильно пошкоджені банкноти можна на чорному ринку. Деякі “міняйли” дійсно беруть такі купюри, однак платять за них справжній мізер. Але якщо не хочеться чекати допоки банки проведуть стандартні процедури, то й це може стати прийнятним варіантом.