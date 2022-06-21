Полмиллиона гривен в месяц и никаких офисов: какие вакансии с удаленной занятостью предлагают украинцам

Удаленная занятость приобрела особую популярность во времена коронавируса, когда офисы поняли, что работники вполне справляются и в домашних условиях. Да и вообще, сейчас на рынке появилось очень много перспективных профессий, предусматривающих дистанционную работу. И как оказывается, платят за труд дома тоже немало. Все рекорды по зарплате побило одно из объявлений, которое недавно появилось на платформе Work. Работодатель готов платить от 30 до 600 тысяч гривен в месяц талантливому менеджеру по продажам. Есть на выбор и другие вакансии с не менее привлекательным заработком и без привязки к рабочему месту.





Украинцам все чаще предлагают вакансии с удаленной работой

Среди популярных дистанционных вакансий следует отметить SMM-менеджера, копирайтера, веб-дизайнеров, контент-менеджеров и менеджеров по продажам. Наименьшую зарплату предлагают SMM-менеджерам – всего около 3000 тысяч в месяц, однако это не полная занятость.

Обычно в обязанности входит ведение аккаунтов компании в социальных сетях. Среди других вакансий с удаленной занятостью и хорошим доходом:

менеджер по продажам в интернет-магазин – от 15 до 25 000 грн.

копирайтер от 15 000 до 20 000 гривен (часто неполная занятость).

менеджер по работе с партнерами – от 50 тысяч гривен.

front-end-разработчик от 50 тысяч гривен.

Высоко оплачиваются специалисты, свободно владеющие английским языком. К примеру, менеджер по продажам логистических услуг на рынок США со свободным владением английского языка может зарабатывать от 27 000 до 160 000 в месяц.

Что касается вышеупомянутой вакансии, где предлагают более полумиллиона в месяц, то среди требований знания английского языка на уровне В1, возраст от 20 до 35 лет и опыт работы в сфере продаж (от одного года).