Пів мільйона гривень на місяць і ніяких офісів: які вакансії з віддаленою зайнятістю пропонують українцям

Віддалена зайнятість набрала особливої популярності в часи коронавірусу, коли офіси зрозуміли, що працівники цілком справляються й у домашніх умовах. Та й загалом, зараз на ринку з’явилося дуже багато перспективних професій, які передбачають дистанційну роботу. І як виявляється платять за працю вдома теж чимало. Всі рекорди по зарплаті побило одне з оголошень, яке нещодавно з’явилося на платформі Work. Роботодавець готовий платити від 30 до 600 тисяч гривень на місяць талановитому менеджеру з продажів. Є на вибір й інші вакансії, з не менш привабливим заробітком і без прив’язки до робочого місця.





Українцям все частіше пропонують вакансії з віддаленою роботою

Серед популярних дистанційних вакансій слід відмітити SMM-менеджера, копірайтера, веб-дизайнерів, контент-менеджерів і менеджерів з продажу. Найменшу зарплату пропонують SMM-менеджерам — лише біля 3000 тисяч на місяць, однак це не повна зайнятість.

Зазвичай в обов’язки входить ведення акаунтів компанії в соціальних мережах. Серед інших вакансій з віддаленою зайнятістю та з хорошим доходом:

менеджер з продажу в інтернет-магазин — від 15 до 25 000 грн;

копірайтер від 15 000 до 20 000 гривень (часто неповна зайнятість);

менеджер по роботі з партнерами — від 50 тисяч гривень;

front-end-розробник від 50 тисяч гривень.

Високо оплачують спеціалісти, які вільно володіють англійською мовою. Наприклад, менеджер з продажу логістичних послуг на ринок США з вільним володінням англійської мови може заробляти від 27 000 до 160 000 на місяць.

Що до вищезгаданої вакансії, де пропонують понад пів мільйона в місяць, то серед вимог: знання англійської мови на рівні В1, вік від 20 до 35 років і досвід роботи у сфері продаж (від одного року).