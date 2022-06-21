Украинцы будут получать денежную помощь в ПриватБанке: кто имеет право на выплаты

Украинцам, поселившим на собственной жилплощади переселенцев, теперь будут выплачивать денежную компенсацию. Ее размер составит 450 грн за одного жильца. Получить компенсацию украинцы смогут благодаря одному из сервисов ПриватБанка.





Как сообщили в пресс-службе Привата, на компенсацию имеют право все украинцы, временно предоставившие свое жилье или его часть внутренне перемещенным лицам в рамках программы «Прихисток». Сумма такой компенсации составит 14,77 грн за размещение одного человека в течение суток. То есть, за месяц можно получить почти 450 грн. Если же гражданин приютил у себя целую семью из трех человек, то сумма пособия составит 1350 грн.

Средства за предоставление жилья переселенцам украинцы смогут получить денежным переводом с помощью сервиса PrivatMoney. Однако на компенсацию могут рассчитывать только лица, приютившие переселенцев из опасных регионов страны бесплатно.

Чтобы получить компенсацию за участие в программе «Прихисток», гражданин должен сначала зарегистрировать свое жилье на сайте prykhystok.gov.ua. Далее, в течение суток после регистрации, написать заявление в местный орган самоуправления. В заявление необходимо вписать всех лиц, проживающих на жилплощади заявителя, их имена, фамилии и отчества. К заявлению также прилагаются копии документов, удостоверяющих личности переселенцев.

Напомним, что в Украине недавно стартовала еще одна программа, по которой предоставляется помощь переселенцам социально незащищенных категорий. Она предусматривает единовременные выплаты в сумме 6660 грн. Сейчас претендовать на выплаты могут жители регионов, наиболее пострадавших от военных действий. В их числе Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того украинцы могут подать заявку на получение выплат от международных организаций, например Комитета Красного Креста или ООН. Но заявку нужно подавать только в одну из них, ведь получать помощь от нескольких неправительственных организаций гражданам запрещено.