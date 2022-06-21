Українці будуть отримувати грошову допомогу у ПриватБанку: хто має право на виплати

Українцям, що поселили на власній житлоплощі переселенців, тепер будуть виплачувати грошову компенсацію. Її розмір складатиме 450 за одного пожильця. Отримати свою компенсацію українці зможуть завдяки одному із сервісів ПриватБанку.





Як повідомили у прес-службі Привату, на компенсацію мають право всі українці, що тимчасово надали своє житло чи його частину внутрішньо переміщеним особам в рамках програми «Прихисток». Сума такої компенсації складає 14,77 грн за розміщення однієї людини протягом доби. Тобто за місяць можна отримати майже 450 грн. Якщо ж громадянин прихистив у себе цілу родину з трьох людей, то сума допомоги складе 1350 грн.

Кошти за надання житла переселенцям українці зможуть отримати грошовим переказом за допомогою сервісу PrivatMoney. Проте на компенсацію можуть розраховувати лише ті особи, що прихистили внутрішньо переміщених осіб безкоштовно.

Щоб отримати компенсацію за участь у програмі «Прихисток» громадянин повинен спершу зареєструвати своє житло на сайті prykhystok.gov.ua. Далі, в межах доби після реєстрації, написати заяву до місцевого органу самоуправління. У заяву необхідно списати всіх осіб, що проживають на житлоплощі заявника, їхні імена, прізвища та по-батькові. До заяви також долучають копії документів, що посвідчують особи переселенців.

Нагадаємо, що в Україні нещодавно стартувала ще одна програма, за якою надається допомога переселенцям соціально незахищених категорій. Вона передбачає одноразові виплати у сумі 6660 грн. Зараз претендувати на виплати можуть мешканці регіонів, які найбільше постраждали від військових дій. Серед них Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області.

Окрім того українці можуть подати заявку на отримання виплат від міжнародних організацій, як то Комітет Червоного Хреста чи ООН. Та заявку потрібно подавати лише в одну з них, адже отримувати допомогу одразу від кількох неурядових організацій громадянам заборонено.