В службе Госспецсвязи назвали мобильные приложения и расширения, которые могут воровать личные данные

Даже загружая приложение или какую-нибудь игру из официального магазина, можно попасть на опасные программы. Практически каждое второе приложение, при установке, требует доступ к геоданным, к камере, к контактам или галерее. В некоторых случаях это нормально, однако иногда такое должно настораживать. Эксперты по кибербезопасности рассказывают украинцам, чего следует остерегаться и почему нельзя бездумно давать разрешения на все, что просит неизвестное приложение или игра.





В службе Госсвязи рассказали, что нужно знать о цифровой безопасности

Есть несколько правил следуя которым, ваш телефон, а главное личные данные, будут в безопасности.

При установке приложения учитывайте, насколько логические разрешения он просит. Например, если вы устанавливаете карты, то да — требуется доступ к геоданным. Если это приложение для обработки фото, то оно может потребовать доступ к камере и галерее. Если же такая программа требует доступ к контактам или что-то в этом роде, то лучше поищите альтернативное приложение. Загружайте игры и приложения только в официальных магазинах: Google Play или App Store. Удерживайтесь от загрузки приложений напрямую из браузеров. Учитывайте количество разрешений, которое требуюет приложение. Их не должно быть больше 1-2. Чем вреднее программа, тем больше разрешений она требует, и тем больше личных данных о вас будет собирать. Не пренебрегайте антивирусами или хотя бы качественными очистителями. Установите их на смартфон и регулярно проверяйте, нет ли в телефоне вредоносных элементов, файлов слежения, вирусов и т.д.

Дополнительные советы по цифровой безопасности

Пользователям советуют не посещать сайты с незащищенным соединением, использовать только официальные ПО, не пренебрегать паролями, а еще лучше отпечатками пальцев. И очень осторожно открывать подозрительные ссылки, особенно если они пришли на почту или в SMS-сообщении от неизвестного отправителя.