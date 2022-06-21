У службі Держспецзв’язку назвали мобільні додатки і розширення, які можуть викрадати особисті дані

Навіть завантажуючи додаток, чи якусь гру з офіційного магазину, можна потрапити на небезпечні програми. Практично кожен другий додаток, при встановленні вимагає доступ до геоданих, до камери, до контактів, чи галереї. В деяких випадках це нормально, одна інколи таке має насторожувати. Експерти з кібербезпеки розповідають українцям, чого потрібно остерігатися і чому не можна бездумно давати дозволи на все, що просить невідомий додаток або гра.





В службі Держзв’язку розповіли, що треба знати про цифрову безпеку

Є кілька правил дотримуючись яких, ваш телефон, а головне особисті дані, будуть у безпеці.

При встановленні додатку враховуйте наскільки логічні дозволи він просить. Наприклад, якщо ви встановлюєте карти, то так — потрібен доступ до геоданих. Якщо це програма для обробки фото, то вона може вимагати доступ до камери і галереї. Якщо ж, така програма вимагає доступ до контактів, чи щ ось у цьому роді , то краще пошукайте альтернативний застосунок. Завантажуйте ігри та програми лише в офіційних магазинах: Google Play або App Store. Утримайтесь від завантаження додатків напряму з браузерів. Враховуйте кількість дозволів, які вимагає додаток. Їх не повинно бути більше 1-2. Чим шкідливіша програма, тим більше дозволів вона вимагає, і тим більше особистих даних про вас збиратиме. Не нехтуйте антивірусами, або хоча б якісними очисниками. Встановіть їх на смартфон і регулярно перевіряйте, чи немає в телефоні шкідливих елементів, файлів стеження, вірусів тощо.

Додаткові поради щодо цифрової безпеки

Користувачам радять не відвідувати сайти з незахищеним з’єднанням, використовувати лише офіційні ПЗ, не нехтувати паролями, а ще краще відбитками пальців. І дуже обережно відкривати підозрілі посилання, особливо якщо вони прийшли на пошту чи в смс-повідомленні від невідомого відправника.