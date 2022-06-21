Ощадбанк существенно обновился и предлагает клиентам ряд новых важных функций

Ощадбанк довольно популярный в Украине, и является одним из крупнейших по количеству клиентов. В частности, здесь счета имеет очень много пенсионеров, и среди них есть тысячи проживающих на временно оккупированных территориях. Для них, и всех остальных клиентов, находящихся в зоне боевых действий или в местностях с плохой мобильной связью, Ощадбанк ввел новую функцию. Теперь зайти в приложение “Ощад 24/7” можно через вайбер.





Это очень упростит жизнь людям, у которых есть проблемы с мобильной связью

О том, что в Ощадбанке появилась такая опция, уже рассказал руководитель исполнительного аппарата областного совета Херсонщины Юрий Соболевский.“Для этого необходимо позвонить по веб-звонку в контакт-центр, и банк меняет отправку СМС на Viber”, – рассказал Соболевский.

Он благодарит банк за такое решение. В приложении для клиентов доступно более 40 услуг, среди которых: управление лимитами, оформление страховок, осуществление переводов и платежей и т.д.

В пресс-службе банка также отмечают, что они уже запустили чат бот в вайбере, где также доступны все функции.

Сейчас в Ощадбанке работают над реструктуризацией кредитов

Кредиты — это болезненная тема для многих украинцев, ведь кредитные каникулы, которые внедряли банки в начале войны, уже закончились. В то же время, сотни тысяч граждан не имеют возможности погашать долги. В Ощадбанке уже работают над тем, чтобы облегчить бремя тем, кто потерял имущество, работу или уехал за границу. Также в финучреждении призывают приобщаться к этому и власть. В Ощаде считают эту ситуацию беспрецедентной как для банков, так и для простых граждан. Как будет происходить погашение проблемных кредитов, расскажут уже позже.