Ощадбанк суттєво оновився та пропонує клієнтам ряд нових важливих функцій

Ощадбанк — доволі популярний в Україні, та є одним з найбільших по кількості клієнтів. Зокрема, тут рахунки має дуже багато пенсіонерів, і серед них є тисячі таких, що зараз проживають на тимчасово окупованих територіях. Для них, і всіх інших клієнтів, які перебувають в зоні бойових дій, або в місцевостях з поганим мобільним зв’язком, Ощадбанк запровадив нову функцію. Тепер зайти в додаток “Ощад 24/7” можна через вайбер.





Це дуже спростить життя людям, в яких є проблеми з мобільним зв’язком

Про те, що в Ощадбанку з’явилася така опція вже розповів керівник виконавчого апарату обласної ради Херсонщини Юрій Соболевський.

“Для цього необхідно зателефонувати по вебдзвінку в контакт-центр, і банк змінює відправлення СМС на Viber”, – розповів Соболевський. Він дякує банку за таке рішення. В додатку для клієнтів доступно понад 40 послуг, серед яких: керування лімітами, оформлення страховок, здійснення переказів та платежів тощо.

В пресслужбі банку також наголошують, що вони вже запустили чат бот у вайбері, де також доступні всі функції.

Наразі в Ощадбанку працюють над реструктуризацією кредитів

Кредити — це болюча тема для багатьох українців, адже наразі кредитні канікули, які впроваджували банки на початку війни, вже закінчились. Водночас сотні тисяч громадян не мають можливості погашати борги. В Ощадбанку вже працюють над тим, щоб полегшити тягар тим, хто втратив майно, роботу, чи виїхав закордон. Також в фінустанові закликають долучатися до цього й владу. В Ощаді вважають цю ситуацію безпрецедентною як для банків, так і для простих громадян. Як відбуватиметься погашення проблемних кредитів, розкажуть вже згодом.