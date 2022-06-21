5 причин не мати власного сайту

Для блогерів зараз є різні соціальні мережі, а для тих, хто продає товари та послуги – маркетплейси та сервіси, де можна розповісти про себе та викласти свої пропозиції. Але якщо не користуватися сторонніми ресурсами, а завести свій сайт? Перед тим як створити сайт, потрібно знати кілька речей, а саме 5 мінусів створення свого власного сайту.





Оплата

За свій сайт потрібно платити – щомісяця за хостинг (місце, де розміщено ресурс), щорічно за доменне ім’я. Суми оплати за хостинг варіюються від складності та навантаження, яке несе проєкт на серверне залізо. Якщо сайт зроблений у конструкторі, то все одно потрібно платити, адже безкоштовні конструктори можуть розміщувати свою рекламу на вашому сайті.

Мають бути навички

Для створення власного сайту потрібні різноманітні навички. Звичайно, можна створити ресурс у вищезгаданому конструкторі (таких сервісів багато), але сайт буде дуже обмежений за функціональністю, а додаткові опції потрібно буде замовляти окремо. Але завжди можна найняти розробника, який зробить вам потрібний ресурс за гроші.

Сайт треба просувати

Наприклад, ви створили регіональний сайт із продажу автомобільних мастил. Ну завалялося у вас з десяток бочок моторного мастила в гаражі. Щоб ваш ресурс відповідав у пошуковій системі на запит «купити масло в Одесі», вам потрібно витратити час і гроші, щоб побачити відповідь у пошуковій системі на 1-ій сторінці. Річ у тім, що пошукова система поділяє запити на комерційні та некомерційні, і без розкрутки складно вивести сайт у ТОП за комерційним запитом. Розкручують сайти зараз за допомогою оптимізації швидкості завантаження, купівлі тематичних посилань, статей та методом покращення поведінкових факторів.

Наприклад, ваш сайт відвідують 100 людей. 70 з них далі за головну сторінку нікуди не йдуть і проводять на сайті всього 20 секунд. Пошукова машина оцінить поведінку користувачів з таким розкладом у негативний бік і не буде добре ранжувати ресурс. Також, якщо сайт повільно завантажується, погано відображається в мобільній версії або не відповідає очікуванню користувача, він матиме погані фактори поведінки. Нюансів у просуванні сайту дуже багато, це ціла наука. Також і написання так званих SEO (оптимізованих для пошуковика) текстів теж ціла наука.

Хочеш ефект? Плати

Якщо немає часу та бажання займатися розкручуванням ресурсу, то завжди можна купити рекламу. Вартість відвідувача завжди різна – залежить від регіону, тематики, сезону та безлічі інших факторів. Здавалося б, що тут складного? Створив рекламну кампанію за потрібними ключовими словами, поповнив баланс. Але ні. Як показує практика, недосвідчений маркетолог спокійно може злити кілька десятків чи сотень тисяч гривень у неправильно налаштовану рекламну кампанію. І тут знову на допомогу приходять маркетологи, які за певну суму створять вам проєкт, який працюватиме.

Сайтом потрібно опікуватись

Будь-який хостинг, навіть найдорожчий, може підвести. Будь-яка CMS (система керування сайтом) може видати помилку внаслідок неправильного оновлення, злому або переповнення пам’яті. Ви можете залишитися з неробочим сайтом у будь-який час – всяке буває. Тут також потрібно мати знання або контакти людини, яка швидко все поправить.

Який висновок?

За все доведеться платити. Сервіси, які надають комерційні ресурси для продажу, також умовно-безкоштовні – все одно потрібно постійно підіймати свої оголошення. Малий бізнес, як правило, зараз зосереджений на дошках оголошень та маркетплейсах.

Сайт для компанії, звичайно, потрібен, але без підтримки соціальних мереж і виваженого просування толк від нього дорівнюватиме нулю. Проєкт для душі, звичайно, завжди можна створити та писати тексти під запити, але, знову ж таки, прибуток з такого сайту буде мінімальним.