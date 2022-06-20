Чому не варто купувати нову дзеркальну камеру, а краще вибрати стару?

Дзеркальні камери коштують дорого, але купувати нову модель в магазині не так вже й важливо. Нижче про те, чому «тушки» цифрових дзеркальних фотокамер радять купувати старими, особливо новачкам.





Якщо ви замислились про купівлю дзеркальної камери, то краще обрати стару модель замість того, щоб витрачатися на нову. Це особливо актуально, якщо ви фотограф-початківець і розглядаєте, яку першу камеру купити, або ж любитель, що шукає варіант на заміну першому фотоапарату. Правда в тому, що у нової камери є низка відчутних переваг перед уживаною, але вони здебільшого мають значення лише для просунутих фотографів. Вибір між вживаною та новою камерою є одним з найважливіших рішень, які ви можете прийняти за свою професійну діяльність. Чи вигідно купувати б/в дзеркалку? Безперечно, і ось чому.

У дзеркальних камер довгий термін служби

Коли справа доходить до електронних пристроїв, існує упередження, що «котрий був у використанні» – це синонім фрази: «менш якісний, ненадійний чи недовговічний». Взагалі, це може бути правдою, адже багато електронних компонентів мають тенденцію швидко виходити з ладу, але сучасних пристроїв це не стосується. Насправді більшість фотоапаратів настільки надійні, що термін їх служби не вимірюється часом. Натомість він вимірюється кількістю затворів.

Якщо до камери не торкатися і просто прибрати в ящик, її термін, швидше за все, буде нескінченним, обмеженим лише наявністю зарядженої батареї.

Лічильник затвора – це загальна кількість знімків, зроблених пристроєм. Якщо ви зробили 1000 фотографій, кількість затворів теж буде 1000.

Основне правило для кількості затворів:

Дзеркальні камери початкового рівня за звичайних умов витримують щонайменше 50 000 знімків.

Дзеркалок середнього рівня, як правило, вистачає на 100 000 знімків.

Професійні камери високого рівня можуть зняти від 200 000 кадрів.

Припустимо, ви робите десять фотографій щодня до кінця свого життя. Вийде 3650 кадрів за рік. Таким чином, навіть якщо ви використовуєте модель середнього класу, можна очікувати, що пристрій прослужить більше ніж 13 років. Для професійних екземплярів очікуваний термін служби буде приблизно 55 років.

Яка ж мораль? Немає нічого поганого в покупці б/в гаджетів. Швидше за все, з ними нічого поганого не станеться дуже довго. Існує безліч інструментів для перевірки кількості затворів вживаної камери, виставленої на продаж, які дадуть вам приблизну оцінку терміну служби, що залишився. Звичайно, ці інструменти не завжди дуже точні, але вони однаково хороші для перевірки.

Економія грошей буде значною

Хоча цифрові камери мають тривалий термін служби, вартість старої камери схильна швидко знецінюватися. Як ви знаєте, провідні бренди випускають нові моделі не рідше одного разу на рік. В результаті, вартість старих моделей швидко падає. Якщо придбати останню модель камери замість нової, можна сильно заощадити. А якщо купити стару модель, та ще й б/в, буде ще дешевше.

Подивимось на прикладі, порівнявши ціни на нову і вживану версію однієї і тієї ж моделі. Купівля нової буде коштувати близько 120 тисяч гривень, що може здатися просто обурливим. Однак ви можете знайти ту ж тушку приблизно за 80 тисяч гривень. Ціна, як і раніше, висока, але ця красуня дійсно першокласна і досить нова.

Тренд на бездзеркальні камери

Ще кілька років тому домінували дзеркалки, але зараз популярні бездзеркальні камери через їхню легкість, безшумний затвор, вищу швидкість фокусування. Провідні виробники призупиняють виробництво дзеркальних камер, зосереджуються на бездзеркальних.

Якщо ви новачок, який тільки починає свій шлях, найкраще купити уживану дзеркалку, а не витрачати гроші на нову. А ще краще інвестувати у бездзеркальний апарат, адже майбутнє за ними.

Кращі моделі не варті своїх грошей

Чи є підводне каміння в покупці уживаних пристроїв? Якщо говорити тільки про одне-два покоління, то мінусів дуже мало, якщо вони взагалі знайдуться. Насправді новачкам та аматорам не варто навіть морочитися з новітніми моделями будь-якої лінійки. Функції фотоапаратів старіють повільно. Порівняємо три камери: дві вживані та одну нову. Різниця в ціні двох вживаних становитиме в середньому 15 тисяч гривень. Але нова модель пропонує трохи більше, ніж розширений діапазон ISO, покращену швидкість серійної зйомки до шести фотографій, один додатковий мегапіксель роздільної здатності.

Ви маєте придбати більш нову модель лише в тому випадку, якщо у неї є певна функція, без якої ви абсолютно не можете жити, наприклад, повнорозмірний сенсор. Інакше щось старіше працюватиме не менш добре. Обидві камери оснащені повнокадровим сенсором. Старіші камери теж, швидше за все, матимуть уживані версії, вони будуть дешевшими, ніж б/в фотоапарати нового покоління.

Косметичні дефекти не важливі

Коли мова заходить про гаджети, що вживалися, людей бентежить одна річ –косметичні дефекти. Коли ви купуєте новий пристрій, є гарантії, що він новий, чистий, без розпізнавальних знаків. Навпаки, купуючи вживані камери, можна лише сподіватися на випадок.

Подряпини та сліди не впливають на роботу корпусу камери та кінцевий результат ваших фотографій. Дискомфорт косметичного дефекту чисто психологічний. При цьому є кілька дефектів, про які вам слід знати при покупці цифрової дзеркальної фотокамери.

Наприклад, подряпини на корпусі – це нормально, але подряпини на датчику можуть суттєво вплинути на ваші фотографії. З тієї ж причини уникайте зразків з грибком, пліснявою на корпусі або всередині нього. Липкі кнопки можуть вказувати на наявність залишків під поверхнею, що заважає правильній роботі. Слід також звернути увагу на наявність корозії з’єднувальних портів, а також чи не хитається кріплення об’єктива.

За можливістю купуйте камеру особисто, щоб перевірити наявність цих проблем. Якщо це неможливо, ви все одно можете купити онлайн в авторитетних, перевірених місцях, керуючись відгуками.

Кілька попереджень і засторог

Покупка цифрових дзеркальних пристроїв, що були у використанні, – це найчастіше розумніший спосіб. Однак є кілька сценаріїв, за яких вам варто подумати двічі:

При покупці нової камери зазвичай є 14-денна політика повернення, а продажі з рук часто є остаточними. Це означає, що ви, як правило, не можете повернути вживану дзеркалку з будь-якої причини, що може бути ризиковано, якщо ви не надто добре знаєтеся на цій сфері.

Лічильники затвора не завжди точні. Деякі бренди чесніші щодо підрахунку, ніж інші, а іноді доведеться сподіватися виключити на точність програми. Хоча кількість затворів теоретично може багато розповісти вам про термін служби старої камери, що залишився, ставтеся до них з часткою скептицизму.

Нові фотоапарати іноді можуть бути дешевшими. Зазвичай ви можете знайти сезонні промокоди та купони від виробників, якщо витратите деякий час на пошуки. Моніторте онлайн-магазини, рано чи пізно вам може зустрітися вигідна угода, від якої неможливо відмовитись.

Чи гарна ідея купівлі такої камери?

Напевне, відповіддю буде гучне «Так». Зрештою, ідеальна фотографія виходить із серця митця. Поки у вас є будь-яка працююча камера, немає перепон між вами та вашими шедеврами.