В “Дии” можно оформить солидную выплату прямо на карту

С 7 мая в Украине начали действовать новые правила получения помощи безработными. Помощь смогут получить все украинцы, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях и внутренне перемещенные лица. Так как получить помощь в размере 10 тысяч гривен?





Сейчас максимальная сумма выплаты безработным внутренне перемещенным лицам составляет 9 750 гривен каждый месяц. Но не все так однозначно. Окончательная сумма помощи полностью зависит от сроков работы на последнем рабочем месте и уровня заработной платы.

Но до того как рассчитывать на выплаты, нужно получить статус безработного. Теперь для этого не понадобится лично обращаться в “Центр занятости. Сейчас все вопросы можно решить на государственном портале “Дия” или посетить электронный сервис Государственной службы занятости Украины. Достаточно загрузить бланки, заполнить их, сфотографировать и отправить в электронной форме в Государственную службу занятости. Но подать заявку через “Дия” все же проще. Для этого нужно:

Заполнить анкету и подписать заявление о постановке на учет в качестве безработного.

Вам также понадобится карта “еПоддержка”, если ее у вас до сих пор нет, то напомним, что ее можно сгенерировать в мобильных приложениях большинства украинских банков.

Подать в центр занятости заявление с просьбой предоставить статус безработного и назначить выплаты.

Если вы подаете документе онлайн, то на протяжении 30 календарных дней после окончания военного положения нужно будет лично подать документы в Государственную службу занятости, в которой вы вставали на учет.

Как видите, на время военного положения государство всячески упрощает все бюрократические процедуру.

Напомним, что несколько дней назад в “Дия” появилась возможность подавать декларацию и уплачивать налог. Услуга доступна ФОП-ам 3 группы, которые с началом полномасштабной войны подали заявку на переход на льготную систему налогообложения и теперь платят налог в размере 2%.