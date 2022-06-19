У “Дії” можна оформити солідну виплату прямо на карту

З 7 травня в Україні почали діяти нові правила надання допомоги безробітними. Допомогу зможуть отримати всі українці, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях та внутрішньо переміщені особи. Тож як отримати допомогу у розмірі 10 тисяч гривень?





Наразі максимальна сума виплати безробітним внутрішньо переміщеним особам становить 9 750 гривень щомісяця. Але не все так однозначно. Точна сума допомоги повністю залежить від термінів роботи на останньому робочому місці та рівня заробітної плати.

Але перш ніж розраховувати на виплати, потрібно отримати статус безробітного. Тепер для цього не знадобиться особисто звертатися до “Центру зайнятості. Наразі всі питання можна вирішити на державному порталі “Дія” або відвідати електронний сервіс Державної служби зайнятості України. Достатньо завантажити бланки, заповнити їх, сфотографувати та надіслати в електронній формі до Державної служби зайнятості. Але подати заявку через “Дія” все ж таки простіше. Для цього потрібно:

Заповнити анкету та підписати заяву про постановку на облік як безробітний.

Вам також знадобиться картка “еПідтримка”, якщо її у вас досі немає, то нагадаємо, що її можна згенерувати у мобільних додатках більшості українських банків.

Подати до центру зайнятості заяву з проханням надати статус безробітного та призначити виплати.

Якщо ви подаєте документ онлайн, то протягом 30 календарних днів після закінчення військового стану потрібно буде особисто подати документи до Державної служби зайнятості, в якій ви ставали на облік.

Як бачите, на час воєнного стану держава всіляко спрощує всі бюрократичні процедури.

Нагадаємо, що кілька днів тому у “Дія” з’явилася можливість подавати декларацію та сплачувати податок. Послуга доступна ФОПам 3 групи, які з початком повномасштабної війни подали заявку на перехід на пільгову систему оподаткування і тепер сплачують податок у розмірі 2%.