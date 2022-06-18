Что происходит с рынком техники и электроники, и почему в Украину не будут завозить никаких новинок

Из-за войны в Украине существенно снизился спрос на технику и электронику. Да и в самом деле, для многих покупка нового телевизора просто не по времени, а новая кофемашина просто не по карману. В результате спрос на технику снизился на 40%, а цены поползли вверх, что логично учитывая курс валют. Что будет с этой категорией рынка дальше?





Некоторые новинки техники не будут завозиться в Украину

Представители торговых сетей говорят, что вероятно, магазины будут распродавать имеющийся товар, а вот новый не будут торопиться завозить. Итак, разнообразных новинок вроде новеньких смартфонов, новых моделей стиральных машин или ноутбуков мы еще не скоро увидим. Более того, даже если бы они были в наличии, цены покупателей будут шокировать, из-за курса валют и трудностей с логистикой.

Спрос снизился, а цены выросли

По статистике, больше всего упал спрос на крупногабаритную технику, и такую, которую тяжело транспортировать. Люди буквально перестали покупать телевизоры, кофемашины, ноутбуки, холодильники и стиральные машины. В то же время, пока еще сохраняется спрос на планшеты и смартфоны.

Что касается цен, то они выросли на следующие категории:

Кухонные плиты подорожали на 12%. Мелкие гаджеты, часы, наушники, зубные щетки подорожали на 11%. Посудомойки подорожали на 10%. Вытяжки, холодильники и морозильные камеры подорожали на 8%. Смартфоны, планшеты и ноутбуки подорожали примерно на 5-6%.

В то же время кофеварки и утюги подешевели почти на 20%, а телевизоры и пылесосы на 8-10%.

“Причин подорожания немало. Первая причина – это рост курса валют и его нестабильность, требующий от дистрибьюторов закладывать риски в цену. Вторая – изменение логистики, ведь из-за невозможности поставки через Одесский порт, компании должны завозить товары через порты соседних стран, а далее – наземным транспортом”, – отмечает председатель совета директоров ДК “АЛЛО” Дмитрий Деревицкий.