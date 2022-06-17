Рынок труда существенно ожил: кого активно ищут работодатели и на каких условиях?

Лишь примерно на третий месяц войны рынок труда начал постепенно оживать. Аналитики отметили значительно большее количество свободных вакансий, которые ежедневно пополняются новыми предложениями. Более того, очень много предложений с действительно хорошей зарплатой и отсутствием требований по опыту. Все научат, все покажут. Так на какую работу ориентироваться тем, кто сейчас находится в активном поиске?





В начале лета больше всего нуждаются в работниках ритейла

Торговля — это отрасль, которая восстановилась практически до довоенного состояния. В связи с этим есть большой спрос на кассиров, продавцов, работников склада, водителей и т.д.

Среди топ вакансий отмечают следующие:

продавцы-кассиры. Эта вакансия занимает 30% от всех на рынке. Средняя зарплата – 13 000 грн.;

тайные покупатели. Приблизительно 15% от всех вакансий и зарплата от 5000 до 10000 гривен, и это при неполной занятости;

менеджеры по продажам. 11% от остальных предложений и более 20 000 грн. на месяц;

менеджеры магазинов, управляющие магазинами и т.д. Единичные вакансии, но еще месяц назад их вообще не было. Зарплата от 250000 грн.

Среди вышеупомянутых вакансий опыт нужен только для желающих занять должность управляющего. Также, некоторые из работодателей хотят опытного менеджера по продажам. Для кассиров и тайных покупателей опыт не нужен.

Кроме того, статистика показывает, что примерно 60% вакансий, не зависимо от отрасли, не требуют опыта. То есть сейчас те, кто вынужденно меняет сферу деятельности или просто ищет работу, имеет хорошие шансы трудоустроиться.

После войны приоритеты немного изменятся

Если сейчас рынок заполонили вакансии без опыта и преимущественно в сфере ритейла, то после войны все будет совсем по-другому. Эксперты уверены, что востребованными станут ИТ-специалисты, работники предприятий, аграрии, и все специальности связаны со строительством. Опыт, конечно же, будет преимуществом.