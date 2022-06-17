Ринок праці суттєво ожив: кого активно шукають роботодавці та на яких умовах?

Лише десь на третій місяць війни ринок праці почав поступово оживати. Аналітики відмітили значно більшу кількість вільних вакансій, які чи не щодня поповнюються новими пропозиціями. Ба більше, дуже багато пропозицій з дійсно хорошою зарплатою і відсутністю вимог щодо досвіду. Все навчать, все покажуть. То на яку роботу орієнтуватися тим, хто зараз в активному пошуку?





На початку літа найбільше потребують працівників рітейлу

Торгівля — це та галузь, яка відновилась практично до довоєнного стану. У зв’язку з цим, є великий попит на касирів, продавців, працівників складу, водіїв тощо.

Серед топ вакансій, відмічають наступні:

Продавці-касири. Ця вакансія займає 30% від усіх на ринку. Середня зарплата — 13 000 грн. Таємні покупці. Приблизно 15% від усіх вакансій і зарплата від 5000 до 10000 гривень, і це при неповній зайнятості. Менеджери з продажу. 11% від решти пропозицій і понад 20 000 грн. на місяць. Менеджери магазинів, керуючі магазинами тощо. Поодинокі вакансії, але ще місяць тому їх взагалі не було. Зарплата від 25 0000 грн.

Серед вищезгаданих вакансій досвід вимагають лише для охочих зайняти посаду керуючого. Також, дехто з роботодавців хоче досвідченого менеджера з продажу. Для касирів і таємних покупців досвід не потрібен.

Крім цього, статистика показує, що приблизно 60% вакансій, не залежно від галузі, не вимагають досвіду. Тобто зараз ті, хто вимушено змінює сферу діяльності, чи просто шукає роботу, має гарні шанси працевлаштуватися.

Після війни пріоритети трохи зміняться

Якщо зараз ринок заполонили вакансії без досвіду, і переважно в сфері рітейлу, то після війни все буде зовсім по-іншому. Експерти впевнені, що найзатребуванішими стануть ІТ-спеціалісти, працівники підприємств, аграрії, і всі спеціальності пов’язані з будівництвом. Досвід звісно ж буде перевагою.