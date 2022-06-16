Эксперты рассказали, цены на какие продукты летом изменятся больше всего

Несмотря на войну продовольственного кризиса, в Украине нет. Продукты в магазинах достаточно, однако украинцы не могут не заметить значительное подорожание некоторых товаров. Более того, цены корректируются очень часто, и могут кардинально изменяться и в дальнейшем в зависимости от многих факторов. В мае существенно подорожал ряд популярных продуктов, среди которых и хлеб. В то же время подешевели яйца и картофель. Чего ждать дальше?





В мае подорожал ряд продуктов, которые могут дорожать и дальше

Больше всего в мае подорожали следующие категории товаров:

белокочанная капуста – на 46,5%, и теперь килограмм стоит примерно 33 грн.;

рис подорожал с 40 до 46 грн.;

гречка, сначала стоила более 80 гривен за килограмм, потом ее цена снизилась до 55-57 грн, а сейчас крупа снова подорожала почти до 70грн/кг.

хлеб пшеничный первого сорта теперь стоит почти 30 грн за буханку (подорожал на 2-3 грн).

На несколько гривен подорожало сало, замороженная рыба, а также молочные смеси для детей. Что касается подешевевших продуктов, то это:

картофель – стоил почти 11 грн, а сейчас 9 грн.

яйца побили все рекорды по удешевлению, и с 40 грн за десяток сначала подешевели до 24 грн, а затем до 19 грн.

говядина, которая стоила примерно 216 грн/кг, сейчас продается по 210 грн/кг.

На более или менее одинаковых ценниках держится сахар. А вот соль подорожала, потому что сейчас отечественный производитель Артемсоль не работает, и приходится продукт импортировать. Эксперты говорят, что летом цены не будут существенно меняться, разве что на 1-3 гривны. Более того, кое-что пойдет вниз, например овощи и фрукты, которые всю весну стоили рекордно дорого, и сейчас в сезон все-таки станут доступнее.