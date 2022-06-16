Експерти розповіли, ціни на які продукти влітку зміняться найбільше

Попри війну продовольчої кризи в Україні немає. Продукти в магазинах у достатній кількості, однак українці не можуть не відмітити значне подорожчання деяких товарів. Ба більше, ціни коригуються дуже часто, і можуть кардинально змінюватися й надалі в залежності від багатьох факторів. Наразі, в травні суттєво подорожчала низка популярних продуктів, серед яких і хліб. Водночас подешевшали яйця і картопля. То чого чекати далі?





В травні подорожчала низка продуктів, які можуть дорожчати й надалі

Найбільше в травні подорожчали наступні категорії товарів:

білокачанна капуста — на 46,5%, і тепер кілограм коштує приблизно 33 грн.;

рис подорожчав з 40 до 46 грн.;

гречка, спочатку коштувала поза 80 гривень за кілограм, потім її ціна знизилась до 55-57 грн, а зараз крупа знову подорожчала до майже 70грн/кг.

хліб пшеничний першого сорту тепер коштує майже 30 грн за буханку (подорожчав на 2-3 грн).

На кілька гривень подорожчало сало, заморожена риба, а також молочні суміші для дітей. Що до продуктів, які подешевшали, то це:

картопля — коштувала майже 11 грн, а зараз 9 грн.;

яйця побили всі рекорди по подешевшанню, і з 40 грн за десяток спочатку подешевшали до 24 грн, а потім до 19 грн.;

яловичина, яка коштувала приблизно 216 грн/кг, зараз продається по 210 грн/кг.

На більше менш однакових цінниках тримається цукор. А от сіль подорожчала, через те що зараз вітчизняний виробник Артемсіль не працює, і доводиться продукт імпортувати. Експерти кажуть, що влітку ціни не будуть суттєво змінюватися, хіба що на 1-3 гривні. Ба більше, дещо піде вниз, наприклад овочі та фрукти, які всю весну коштували рекордно дорого, і зараз в сезон таки трішки стануть доступнішими.