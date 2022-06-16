Названо чотири знаки Зодіаку, які все життя проживуть від зарплати до зарплати

Є люди, яким не те щоб легко все вдається, але принаймні щось виходить, вони розвиваються, або як прийнято говорити “розкручуються”. А є такі, хто працює, старається, бере на себе понаднормові робочі години, і все одно не може дотягнути навіть до зарплати, І що б вони не робили, розбагатіти не вдається, адже на шляху постійно будуть якісь перепони. На жаль, багатство лише в поодиноких випадках світить чотирьом знакам Зодіаку. Принаймні такої думки астрологи.





Риби

Це творчі люди, тому вони швидше виберуть час проведений біля улюбленого хобі, ніж заробляння грошей на не улюбленій роботі. А ще Риби часто сумніваються в собі, тому конкуренти завжди попереду них. Як результат Риби рідко мають заощадження, і частіше обзаводяться боргами.

Терези

Проблема Терезів в тому, що вони люблять ризикувати, а от везучістю похвалитися не можуть. Їм подобається влазити в авантюри, вкладатися в сумнівні проекти, чи навіть грати в азартні ігри. Виграють Терези рідко, тому й по житті вони частіше бідні, аніж навпаки. А от, якби вони навчилися більш раціонально керувати фінансами, то шанси розбагатіти були бцілком реальні.

Козоріг

Козорогам важко розвиватися під чиїмось керівництвом тому на найманій роботі особливих висот вони не доб’ються. Куди кращі результати в бізнесі, але й тут не без проблем. Козорогам складно признати якісь помилки, чи попросити про допомогу або пораду. На додачу до всього їм часто не щастить. Словом, невелика похибка для Козорога часто обертається великою фінансовою втратою.

Рак

Раки дуже нерішучі, вони дуже в собі сумніваються, і часто відмовляються від перспективних пропозицій, через банальний страх. Раки — це ті люди, які можуть пропрацювати на одній роботі все життя. Ба більше, “великих грошей” Раки теж переважно бояться. Тому вони до них і не йдуть.