У “Нафтогазі” оприлюднили тариф на травень та червень: скільки доведеться заплатити за газ

Компанія «Нафтогаз України» оприлюднила тариф для клієнтів, яких обслуговує у якості постачальника останньої надії (ПОН). Газопостачальна компанія назвала ціну для таких споживачів за ресурс, отриманий у травні та червні. Завдяки зусиллям Міненергетики, Оператора газотранспортної системи та самої компанії для клієнтів ПОН вдалося встановити мінімально можливий тариф на газ.





Згідно з інформацією, яку надала компанія «Нафтогаз України», вартість газопостачання розрахували наступним чином:

ціна газу – 6,51 грн за куб. м;

вартість транспорту для внутрішньої точки виходу із системи транспортування газу – 0,12 грн за куб. м;

податок на додану вартість (ПДВ) – 1,33 грн за куб. м.

В результаті підрахунку усіх цих елементів вартості, тариф на травень та червень для домогосподарств, що користуються послугами «Нафтогазу» як постачальника останньої надії, склав 7,96 грн за кубометр.

Окрім того, завдяки рішенню Оператора газотранспортної системи та Міністерства енергетики, 8,8 мільйона споживачів-клієнтів ПОН вдалося внести до Реєстру компанії «Нафтогаз України». Тобто ці домогосподарства перейшли у статус звичайних клієнтів постачальника. А це означає, що для них буде й надалі діяти фіксований тариф 7,96 грн за кубометр газу, з ПДВ та без вартості транспортування.

Варто зазначити, що майже 9 мільйонів побутових споживачів перейшли під опіку «Нафтогазу» через неспроможність їхніх постачальників виконувати свої обов’язки. З газового ринку одночасно вийшли 14 облгазів, перетворивши компанію «Нафтогаз України» фактично в монополіста.

Як повідомили нещодавно у Антимонопольному комітеті України, структурні ознаки монополіста постачальник отримає вже через 2 місяці. Тобто в подальшому «Нафтогаз України» не матиме конкурентів та буде відігравати головну роль у формуванні тарифу на газ для побутових споживачів. Виходить, що конкурентному газовому ринку, до якого Україна йшла багато років, так і не судилося стати реальністю.