10 можливих причин того, чому ваш смартфон втрачає мережу

Якщо на телефоні з’явився напис «немає мережі», пристрій не ловить сигнал або значок мобільних даних став сірим, то причина може критися як в самому апараті, так і в SIM-карті, роботі мобільного оператора або тимчасових неполадках. Розглянемо всі можливі причини, чому на телефоні зник зв’язок.





Тимчасовий збій

Моменти, коли зв’язок на телефоні повністю зникає, іноді трапляються. Найчастіше вони проходять самі, але можуть допомогти:

Перезавантаження телефону.

Вимкнення та повторне увімкнення мобільних даних.

Увімкнення та вимкнення авіарежиму.

Зміна типу мережі в установках телефону вручну.

Проблема із SIM-картою

Перевірити роботу SIM-карти найпростіше, переставивши її в інший телефон. Якщо зв’язок виник, значить проблема не в карті. Коли можливості протестувати SIM немає, то варто спиратися на її зовнішній вигляд і термін експлуатації. Якщо на пластиці є пошкодження, надломи, окислилися контакти або SIM-карта не замінювалася більше 3-5 років, то вона могла вийти з ладу. Крім того, рекомендується протерти карту, якщо вона просто забруднилася.

Несправний лоток для SIM-картки

Мережа пропадає і при проблемах із лотком для SIM. Він може бути пошкоджений або погнутий внаслідок падіння чи неакуратного використання. Якщо на телефоні є два відсіки для SIM-карток, поточну SIM варто перемістити в інший відсік, щоб перевірити його працездатність.

Проблеми у оператора

Технічні роботи або поломка обладнання в оператора може спричинити те, що на телефоні пропадає мережа. Про такі ситуації більшість операторів намагається сповіщати за допомогою SMS-повідомлень чи постів у соціальних мережах.

Нестабільний сигнал

Сигнал може періодично пропадати, якщо абонент знаходиться в районі із щільною забудовою, за межею міста або на підземних поверхах. Проблеми з мережею також виникають, якщо до однієї вежі підключено багато абонентів. У цьому випадку можна змінити тип мережі в установках телефону з 4G на 3G.

Поза зоною покриття

Деякі віддалені райони можуть не входити в зону покриття, тому звичний 4G там може просто не ловити. Найчастіше проблему вирішує перехід на більш повільний тип зв’язку: 3G чи 2G. В іншому випадку абоненту доведеться змінити місцезнаходження і перевірити, чи зникла проблема.

Неправильні налаштування мережі

Іноді на телефоні може виникнути збій, через який параметри мобільних даних скидаються. Щоб встановити їх самостійно, необхідно:

Відкрити налаштування телефону.

Вибрати «Мобільні дані» або «Параметри SIM-карти».

Встановити тип мережі «4G/3G/2G (авто)».

Вручну вибрати свого стільникового оператора.

Пошкодження телефону

Внаслідок ударів та падінь усередині телефону можуть бути пошкоджені мікросхеми підсилювачів потужності сигналу, радіоблоку, антена та інші складові частини. Провести діагностику та дізнатися про точну поломку можна, звернувшись до спеціалістів у найближчому сервісному центрі.

Несправність деталей може виникнути, якщо телефон упав у воду або на нього пролили рідину. У цьому випадку пристрій необхідно максимально розібрати (вийняти SIM-карти та SD-карту), вимкнути та віднести до сервісного центру для просушування, так як на більшості смартфонів немає можливості зняти кришку та висушити їх самостійно.

Неякісна прошивка

Така проблема виникає при самостійному перепрошиванні пристрою. Якщо прошивка виявилася несумісною або процес установки був виконаний неправильно, драйвера модуля зв’язку можуть некоректно працювати або вийти з ладу. В цьому випадку допоможе перепрошивка на заводську версію Android.

Шкідливі програми

Мережа на телефоні може зникнути після встановлення неперевіреної програми. Шкідливу програму необхідно знайти та видалити самостійно, або скористатися перевіркою за допомогою антивірусної програми.