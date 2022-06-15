Новини

Как вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту: есть три быстрых способа

16.06.2022
1 хвилина на прочитання
телефон карта

Иногда возникает необходимость пополнить банковскую карту хотя бы на 100 гривен, а такой возможности нет. Оказывается, перевести деньги на банковский счет можно с мобильного. Есть минимум три доступных способа, с помощью которых совершить транзакцию можно в течение нескольких минут. Нижеследующие варианты подходят для разных мобильных операторов.

Три способа пополнить карту с мобильного счета

Сайт мобильного оператора

Это первый способ, правда, такая опция доступна только абонентам Киевстар и lifecell. Зайдя на сайт Киевстар нужно зайти в раздел Киевстар Смарт-деньги. Если речь идет о Лайфселе, то перейдите в раздел Paycell.

Новини по темі

Кредитна карта
Далее алгоритм одинаков для обоих операторов:

  1. Введите номер карты, которую нужно пополнить.
  2. Далее введите номер телефона плательщика.
  3. Укажите сумму платежа.
  4. Подтвердите операцию с помощью кода, который придет на номер телефона который вы указали заполняя заявку.

Мобильное приложение оператора

Второй способ подходит вышеупомянутым двум операторам и Водофону. Алгоритм следующий:

  1. Загрузите приложение оператора.
  2. Далее ищите вкладку “Перевод средств”, у каждого оператора формулировка может несколько отличаться.
  3. Введите номер карты, которую будете пополнять.
  4. Укажите номер телефона, с которого спишут средства и сумму перевода.
  5. Подтвердите операцию с помощью смс.

Через SMS-сообщение

Третий способ – смс-сообщение с определенной комбинацией цифр. Этот вариант доступен только клиентам компании Киевстар. Чтобы воспользоваться услугой, отправьте на номер 802 следующую комбинацию: 38772, далее номер карты и сумму перевода. Код, номер и сумму следует вписывать через пробел.

Что касается комиссии, за перевод, то у каждого оператора она разная. Если вы пользуетесь сайтом или мобильным приложением, то размер комиссии генерируется сразу и вы будете видеть, сколько нужно заплатить. Что касается максимальных размеров транзакций, то в Киевстаре это 20 000 грн в месяц, в Лайфселе — 6000 грн, а в Водафон 150 000 грн.

Читати GSMinfo в Google News
Читати GSMinfo в Telegram
Читати GSMinfo на Facebook

﻿
16.06.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button