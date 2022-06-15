Как вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту: есть три быстрых способа
Иногда возникает необходимость пополнить банковскую карту хотя бы на 100 гривен, а такой возможности нет. Оказывается, перевести деньги на банковский счет можно с мобильного. Есть минимум три доступных способа, с помощью которых совершить транзакцию можно в течение нескольких минут. Нижеследующие варианты подходят для разных мобильных операторов.
Три способа пополнить карту с мобильного счета
Сайт мобильного оператора
Это первый способ, правда, такая опция доступна только абонентам Киевстар и lifecell. Зайдя на сайт Киевстар нужно зайти в раздел Киевстар Смарт-деньги. Если речь идет о Лайфселе, то перейдите в раздел Paycell.
Далее алгоритм одинаков для обоих операторов:
- Введите номер карты, которую нужно пополнить.
- Далее введите номер телефона плательщика.
- Укажите сумму платежа.
- Подтвердите операцию с помощью кода, который придет на номер телефона который вы указали заполняя заявку.
Мобильное приложение оператора
Второй способ подходит вышеупомянутым двум операторам и Водофону. Алгоритм следующий:
- Загрузите приложение оператора.
- Далее ищите вкладку “Перевод средств”, у каждого оператора формулировка может несколько отличаться.
- Введите номер карты, которую будете пополнять.
- Укажите номер телефона, с которого спишут средства и сумму перевода.
- Подтвердите операцию с помощью смс.
Через SMS-сообщение
Третий способ – смс-сообщение с определенной комбинацией цифр. Этот вариант доступен только клиентам компании Киевстар. Чтобы воспользоваться услугой, отправьте на номер 802 следующую комбинацию: 38772, далее номер карты и сумму перевода. Код, номер и сумму следует вписывать через пробел.
Что касается комиссии, за перевод, то у каждого оператора она разная. Если вы пользуетесь сайтом или мобильным приложением, то размер комиссии генерируется сразу и вы будете видеть, сколько нужно заплатить. Что касается максимальных размеров транзакций, то в Киевстаре это 20 000 грн в месяц, в Лайфселе — 6000 грн, а в Водафон 150 000 грн.