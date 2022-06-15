Как вывести деньги с мобильного счета на банковскую карту: есть три быстрых способа

Иногда возникает необходимость пополнить банковскую карту хотя бы на 100 гривен, а такой возможности нет. Оказывается, перевести деньги на банковский счет можно с мобильного. Есть минимум три доступных способа, с помощью которых совершить транзакцию можно в течение нескольких минут. Нижеследующие варианты подходят для разных мобильных операторов.





Три способа пополнить карту с мобильного счета

Сайт мобильного оператора

Это первый способ, правда, такая опция доступна только абонентам Киевстар и lifecell. Зайдя на сайт Киевстар нужно зайти в раздел Киевстар Смарт-деньги. Если речь идет о Лайфселе, то перейдите в раздел Paycell.



Далее алгоритм одинаков для обоих операторов:

Введите номер карты, которую нужно пополнить. Далее введите номер телефона плательщика. Укажите сумму платежа. Подтвердите операцию с помощью кода, который придет на номер телефона который вы указали заполняя заявку.

Мобильное приложение оператора

Второй способ подходит вышеупомянутым двум операторам и Водофону. Алгоритм следующий:

Загрузите приложение оператора. Далее ищите вкладку “Перевод средств”, у каждого оператора формулировка может несколько отличаться. Введите номер карты, которую будете пополнять. Укажите номер телефона, с которого спишут средства и сумму перевода. Подтвердите операцию с помощью смс.

Через SMS-сообщение

Третий способ – смс-сообщение с определенной комбинацией цифр. Этот вариант доступен только клиентам компании Киевстар. Чтобы воспользоваться услугой, отправьте на номер 802 следующую комбинацию: 38772, далее номер карты и сумму перевода. Код, номер и сумму следует вписывать через пробел.

Что касается комиссии, за перевод, то у каждого оператора она разная. Если вы пользуетесь сайтом или мобильным приложением, то размер комиссии генерируется сразу и вы будете видеть, сколько нужно заплатить. Что касается максимальных размеров транзакций, то в Киевстаре это 20 000 грн в месяц, в Лайфселе — 6000 грн, а в Водафон 150 000 грн.