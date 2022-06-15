Стало известно, сколько украинцев хотят остаться за рубежом навсегда: актуальная статистика

С начала войны заграницу выехало почти шесть миллионов украинцев. Один миллион человек уже успел вернуться. Мол первая паника исчезла, и люди решили, что у них дома относительно безопасно. В настоящее время заграницей находится около трех миллионов трудоспособных лиц, которые вполне могут трудоустроиться и понемногу обустраивать свою жизнь в другой стране. Но, как показывает статистика, почти 86% украинцев планируют возвращаться. И лишь несколько процентов склоняются к тому, чтобы остаться за границей навсегда.





Найти работу за границей не так просто

Несмотря на то, что для украинцев упростили многие требования и правила, найти работу удается не всем. По результатам опроса, проведенного в различных социальных организациях, только 59% из всех приезжих пробовали искать работу. Однако остальные 41% не искали вакансии из-за того, что продолжают работать удаленно, или пока имеют сбережения. Из тех, 59%, только половина смогли трудоустроиться. У других поиски работы не увенчались успехом. Многих останавливает наличие малышей, которых трудно пристроить в садик.

Более того, даже если в садике или школе есть свободное место, дети сложно переносят разлуку с мамой. Не охотно идут на контакт с другими, дополнительным стрессом является иноязычная среда. Поэтому большинство женщин не могут устроиться даже на неполный рабочий день.

Из всех опрошенных большинство планируют вернуться в Украину уже в ближайшее время

Лишь небольшая часть опрошенных ответили, что вернутся в Украину после войны или не вернутся вовсе. 86% опрошенных хотят возвращаться и чем быстрее, тем лучше. Не планируют возвращаться преимущественно жители восточных областей или жители тех городов, которые сильно разрушены.