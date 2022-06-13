Viber здивував оновленням: тепер можна слідкувати за місцезнаходженням людини

Viber – це досить популярний, серед українців, месенджер. Ним зручно спілкуватися, здійснювати відеодзвінки, відправляти фото чи відео. Час від часу додаток оновлюється і щоразу в ньому з’являється щось новеньке. Цього разу, оновлення здивувало всіх. Вайбер може відслідковувати місцезнаходження людини. Це дуже зручно для батьків, а також для деяких закоханих пар, які хочуть завжди все тримати під контролем. Щоправда, для того, аби слідкувати за кимось, потрібно отримати разовий доступ до телефону особи. Тобто, за всіма контактами стежити точно не вдасться.





Щоб увімкнути функцію потрібно натиснути кілька кнопок

Для того, щоб стежити за кимось, потрібно у телефоні цієї людини, у вайбері зробити ряд налаштувань:

Перейти до спільного чату і натиснути в верхньому правому кутку на три крапки. Перейти до пункту “Інформація”. Натиснути на “Місцезнаходження” і на кнопку “Змінити”. Активувати опцію “Доступ до геолокації”. Повторно відкрити спільний чат, натиснути на три крапки, потім на “Інформацію” і активувати “Місцезнаходження”.

Щоразу, коли ця особа відповідатиме вам на повідомлення, поруч з текстом висвітлюватиметься її геолокація. Це справжня знахідка для батьків, та й загалом функція може бути дуже корисною для близьких людей, особливо зараз в умовах війни, коли рідні розлучаються, а нерідко й губляться.

Українцям рекомендують регулярно “чистити” телефон

Тим українцям, які живуть на тимчасово окупованих територіях рекомендують регулярно очищати телефон від всіх відео та фото. Видаляти листування з рідними, користуватися зашифрованими месенджерами і не говорити “зайвого” в телефонних розмовах. Річ у тім, що окупанти можуть викрасти телефон, можуть просто зупинити випадкового перехожого і перевірити смартфон, не говорячи вже про їх горезвісні фільтрації. А ще, росіяни мають змогу перехопити телефонні розмови, в тих регіонах, які вони зараз контролюють. Тому важливо бути максимально обережними, щоб не наражати себе на зайву небезпеку.