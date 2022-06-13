Viber удивил обновлением: теперь можно следить за местонахождением человека даже без его ведома

Viber – это довольно популярный среди украинцев мессенджер. Им удобно общаться, совершать видеозвонки, отправлять фото или видео. Иногда приложение обновляется и каждый раз в нем появляется что-то новое. На этот раз обновление удивило всех. Вайбер может отслеживать местонахождение человека. Это очень удобно для родителей, а также для некоторых влюбленных пар, желающих всегда все держать под контролем. Правда, для того чтобы следить за кем-то, нужно получить разовый доступ к телефону лица. То есть, за всеми контактами следить точно не удастся.





Чтобы включить функцию, нужно нажать несколько кнопок

Для того чтобы следить за кем-то, нужно в телефоне этого человека, в вайбере сделать ряд настроек:

Перейти к общему чату и нажать в верхнем правом углу на три точки. Перейти к пункту “Информация”. Нажать на “Местоположение” и на кнопку “Изменить”. Активировать опцию “Доступ к геолокации”. Повторно открыть общий чат, нажать на три точки, затем на информацию и активировать местонахождение.

Каждый раз, когда этот человек будет отвечать вам на сообщение, рядом с текстом будет освещаться его геолокация. Это настоящая находка для родителей, да и вообще функция может быть очень полезна близким людям, особенно сейчас в условиях войны, когда родные расстаются, а нередко и теряются.

Украинцам рекомендуют регулярно “чистить” телефон

Тем украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях, рекомендуют регулярно очищать телефон от всех видео и фото. Удалять переписку с родными, пользоваться зашифрованными мессенджерами и не говорить “лишнего” в телефонных разговорах. Дело в том, что окупанты могут похитить телефон, могут просто остановить случайного прохожего и проверить смартфон, не говоря уже об их пресловутых фильтрациях. А еще, россияне могут перехватить телефонные разговоры в тех регионах, которые они сейчас контролируют. Поэтому важно быть максимально осторожными, чтобы не подвергать себя лишней опасности.