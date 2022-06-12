Xто має право отримати міжнародну допомогу: інструкція для онлайн перевірки

Українці, що постраждали від військових дій, тепер можуть отримати додаткову фінансову допомогу від Міжнародний організацій. Для цього їм потрібно лише створити заявку на спеціальній платформі «єДопомога». Сьогодні ми докладно розповімо, як це зробити.





Хто має право на міжнародну допомогу

Подати заявку на виплати можуть:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали з окупованих областей або регіонів, де зараз ведуться активні бойові дії;

громадяни, як досі знаходяться в небезпечних регіонах.

При цьому переселенці обов’язково мають стояти на обліку в регіоні, до якого переїхали. Тоді інформація про них буде у Единій інфобазі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Як подати заявку отримання виплат

Заявку на фінансову допомогу від міжнародних організацій можна подати на платформі «єДопомога». Для цього необхідно ввести наступні дані:

повне ім’я;

ідентифікаційний код;

український паспорт, ID-карту, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво на проживання;

адреса приписки та реального місця проживання;

номер мобільного;

IBAN-рахунок, на який можна перерахувати допомогу.

Усі отримані заявки зберігаються на платформі «єДопомога», а далі вони по категоріях передаються різним міжнародним організаціям для нарахування виплат.

Як перевірити статус заявки

Якщо ви не знаєте на якому етапі знаходиться ваша заявка і коли чекати грошових надходжень, варто перевірити її статус. Для цього необхідно виконати наступні дії:

Зайти на платформу «єДопомога» та клікнути на «Перевірка статусу заявки». Вказати свій ідентифікаційний код та номер мобільного. Клікнути на «Перевірити статус».

На екрані може з’явитися кілька різних варіантів відповіді, за якими подавач запиту зорієнтується, на якому єтапі знаходиться його заявка. Перевіряти статус заявки потрібно обов’язково, адже в ній можуть бути допущені помилки і тоді ви не отримаєте жодних виплат.