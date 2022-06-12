В Украине изменится размер налога на жилье: когда и сколько придется заплатить

В Украине из-за войны на 2 года отменили налог на жилье. Платить за лишние квадратные метры в следующий раз украинцам придется только в 2024 году. Но к тому времени размер налога может быть совсем другим.





Налог на лишние метры в Украине временно отменили законом 2142-ИХ из-за военного вторжения россии на украинские земли. Раньше украинцы платили за каждый лишний метр своего жилья соответствующую, установленную властями квоту.

Согласно статье 266 Налогового кодекса Украины, лишней считається площадь квартиры более 60 кв. м, или дома более 120 кв. м. За каждый «квадрат», превышающий эти нормы, украинцы платили сначала 62,5 грн – в 2020 году, а затем 70,8 грн – в 2021-м.

Следует отметить, что размер налога на жилье может изменяться согласно решению местных властей. Например, должностные лица имеют право изменить налоговую ставку для жилья, расположенного на подвластной им территории. Хотя эта ставка все равно не может превышать 1,5% минимальной заработной платы.

Изменению подлежит и площадь жилья, считающаяся нормой. Например, в отдельном городе или области вполне могут изменить максимальную площадь квартиры до 70 кв. м. Тогда местные жители будут доплачивать лишь за квадратные метры, превышающие указанную норму.

Собственно из-за такой гибкости и вариативности закона о налоге на жилье украинцы уже опасаются, сколько им нужно будет платить за дополнительные метры после окончания налоговых каникул. Если у государства на тот момент все еще будут экономические проблемы и дефицит бюджета, местные власти вряд ли захотят идти на уступки населению.

Поэтому есть риск, что в большинстве регионов зафиксируют минимальную площадь жилья и максимальную процентную ставку на каждый лишний метр. А если к тому времени еще и повысится минимальная заработная плата – ставка за 1 лишний кв. м. вполне может превысить 100 грн.