Чергова хвиля паніки: з полиць зник ще один важливий товар
Українці ніяк не звикнуть, що під час війни складно налаштувати безперебійну логістику та забезпечити всі регіони достатньою кількістю продуктів харчування. Нещодавно всі масово скуповували сіль, адже найбільший в Україні виробник “Артемсіль” припинив роботу через бойові дії. Зараз така сама ситуація відбувається із содою. Її практично ніде немає, а там де вдається знайти соду, коштує вона у кілька разів більше ніж до війни. Влада пояснює, що відбувається, та закликає не панікувати.
Поставки солі припинилися через зупинку підприємств, але в Україну вже їде імпортна сода
Найбільші підприємства з виробництва соди розташовані у Луганській та Донецькій областях, тож логічно, що зараз вони не можуть повноцінно працювати, чи тим паче здійснювати регулярні поставки в інші області. Однак, крім сходу країни, чимало соди ми отримували з Туреччини. Звідти вона якраз зараз і їде, тож ще трішки, і цей товар повернеться на полицях супермаркетів.
“Деякі заводи з виробництва харчової соди не працюють через бойові дії. Крім того, порушено логістику щодо доставки цього товару. Але це тимчасове явище і незабаром буде виправлено”, – розповів нам голова Держпродпотреблужби Києва Олег Рубан.
Ранні овочі цьогоріч коштують не дешево
Як бачимо, на ринках та в супермаркетах достатньо ранніх овочів, але ціна їхня не надто доступна. Відтак кілограм молодої картоплі приблизно 45-50 грн., полуниця в середньому коштує 80 грн, помідори та огірки вже можна знайти по 50-60 грн/кг. Наразі, більшість овочів їдуть з Туреччини, Польщі та Балканського півострова. Тривають поставки й з деяких українських регіонів. Наприклад, із Закарпаття.