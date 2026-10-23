Почему BYD стоит дешевле, чем у конкурентов: японцы разобрали электромобиль и нашли ответ

Японские инженеры тщательно изучили конструкцию BYD Atto 3 и обнаружили решения, которые позволяют китайскому производителю существенно сократить затраты на производство электромобилей.

Оказалось, что секрет относительно низкой стоимости китайского кроссовера заключается не только в более дешёвой рабочей силе или экономии на материалах. Большую роль играют особенности конструкции, собственное производство комплектующих и минимизация количества деталей.

Исследование проводилось в Японии в 2024 году в рамках специализированного мероприятия для представителей автомобильной промышленности. Специалисты получили возможность изучить более 90 тысяч компонентов от 16 электромобилей различных производителей. Особое внимание привлек BYD Atto 3, известный на китайском и украинском рынках как Yuan Plus.

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Почему китайские электромобили стоят дешевле

Традиционно низкие цены на китайские автомобили объясняются масштабами производства и относительно невысокими затратами на оплату труда. Однако подробный анализ BYD Atto 3 показал, что значительную экономию обеспечивает сама организация производственного процесса.

В отличие от многих традиционных автопроизводителей, BYD самостоятельно выпускает значительную часть ключевых компонентов своих автомобилей. Компания начинала свою деятельность как производитель аккумуляторов, а впоследствии освоила выпуск электродвигателей, силовой электроники и других автомобильных систем.

Особое значение имеет собственное производство тяговых батарей, которые по-прежнему остаются одними из самых дорогих компонентов электромобиля.

Контролируя их разработку и производство, BYD может сокращать расходы, быстрее внедрять технологические изменения и не зависеть полностью от внешних поставщиков.

BYD Atto 3 (2022)

Как BYD экономит на комплектующих

Большинство европейских и японских автопроизводителей на протяжении десятилетий работали по модели, при которой значительная часть компонентов изготавливается сторонними компаниями. Одни поставщики отвечают за электронику, другие — за двигатели, трансмиссии или мультимедийные системы.

Такое сотрудничество имеет свои преимущества, но в то же время приводит к увеличению затрат из-за дополнительных наценок, логистики и необходимости координировать работу многочисленных предприятий.

BYD использует иной подход. Значительная часть комплектующих производится внутри концерна, что позволяет контролировать себестоимость и упрощать поставки.

Кроме того, китайский производитель активно использует общие компоненты в различных моделях автомобилей. Благодаря большим объемам производства стоимость каждой отдельной детали дополнительно снижается.

Что больше всего удивило японских инженеров

Особое внимание специалистов привлекла конструкция электрического силового агрегата BYD Atto 3. Вместо большого количества отдельных узлов производитель применил интегрированную систему E-Axle, которая объединяет восемь функциональных компонентов.

В её состав входят электродвигатель, инвертор, редуктор, бортовое зарядное устройство, преобразователь напряжения и другие элементы системы управления электрическим приводом.

Благодаря такой компоновке уменьшается количество корпусов, соединений, проводки и креплений. Это позволяет снизить массу агрегата, упростить сборку автомобиля и сократить производственные затраты.

Представители японских компаний, посетившие мероприятие, особо отметили небольшое количество деталей в конструкции автомобилей BYD и Tesla.

Для японской автомобильной промышленности, которая на протяжении десятилетий совершенствовала принципы бережливого производства, такой подход стал поводом более внимательно изучить опыт китайских конкурентов.

Означает ли низкая цена более низкое качество автомобиля?

Результаты исследования показывают, что более доступная стоимость не обязательно достигается за счет использования устаревших технологий или отказа от современного оборудования.

BYD Atto 3 оснащён мультимедийной системой с большим дисплеем, электрическим приводом, комплексом электронных помощников и фирменной батареей Blade Battery.

В то же время низкая себестоимость сама по себе не гарантирует высокого качества автомобиля. Китайские модели, как и автомобили других производителей, могут отличаться настройками подвески, шумоизоляцией, эргономикой и стабильностью программного обеспечения.

Однако результаты анализа показывают, что китайские производители всё чаще конкурируют не только по цене, но и по эффективности инженерных решений.

Почему это создает проблемы для европейских и японских автопроизводителей

Традиционным автомобильным концернам нелегко повторить модель BYD. Их производственные процессы и цепочки поставок формировались десятилетиями, а переход к выпуску большинства компонентов собственными силами требует значительных инвестиций.

В свою очередь, китайские производители получили возможность с самого начала проектировать электромобили с учетом современных технологий и высокого уровня интеграции компонентов.

Еще одним преимуществом BYD остаются огромные масштабы производства, которые позволяют распределять затраты на разработку между миллионами автомобилей.

Именно сочетание собственных технологий, упрощённой конструкции и эффективной организации производства позволяет китайскому концерну предлагать конкурентоспособные электромобили по относительно доступным ценам.