Чому BYD коштує дешевше за конкурентів: японці розібрали електромобіль і знайшли відповідь

Японські інженери детально дослідили конструкцію BYD Atto 3 і виявили рішення, які дозволяють китайському виробнику істотно скорочувати витрати на виробництво електромобілів.

Виявилося, що секрет відносно низької вартості китайського кросовера полягає не лише в дешевшій робочій силі чи економії на матеріалах. Велику роль відіграють особливості конструкції, власне виробництво комплектувальних і мінімізація кількості деталей.

Дослідження проводили в Японії у 2024 році під час спеціалізованого заходу для представників автомобільної промисловості. Фахівці отримали можливість вивчити понад 90 тисяч компонентів від 16 електромобілів різних виробників. Особливу увагу привернув BYD Atto 3, відомий на китайському та українсьму ринку як Yuan Plus.

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Чому китайські електромобілі коштують дешевше

Традиційно низькі ціни китайських автомобілів пояснюють масштабами виробництва та порівняно невисокими витратами на оплату праці. Однак детальний аналіз BYD Atto 3 показав, що значну економію забезпечує сама організація виробничого процесу.

На відміну від багатьох традиційних автовиробників, BYD самостійно випускає значну частину ключових компонентів своїх машин. Компанія починала діяльність як виробник акумуляторів, а згодом освоїла випуск електродвигунів, силової електроніки та інших автомобільних систем.

Особливо важливим є власне виробництво тягових батарей, які залишаються одними з найдорожчих компонентів електромобіля.

Контролюючи їхню розробку та виробництво, BYD може зменшувати витрати, швидше впроваджувати технологічні зміни та не залежати повністю від зовнішніх постачальників.

BYD Atto 3 (2022)

Як BYD економить на комплектувальних

Більшість європейських і японських автовиробників десятиліттями працювали за моделлю, коли значну частину компонентів виготовляють сторонні компанії. Одні постачальники відповідають за електроніку, інші — за двигуни, трансмісії або мультимедійні системи.

Така співпраця має переваги, але водночас збільшує витрати через додаткові націнки, логістику та необхідність координувати численні підприємства.

BYD використовує інший підхід. Значна частина комплектувальних виробляється всередині концерну, що дозволяє контролювати собівартість і спрощувати постачання.

Крім того, китайський виробник активно використовує спільні компоненти в різних моделях автомобілів. Завдяки великим обсягам виробництва вартість кожної окремої деталі додатково зменшується.

Що найбільше здивувало японських інженерів

Особливу увагу фахівців привернула конструкція електричного силового агрегата BYD Atto 3. Замість великої кількості окремих вузлів виробник застосував інтегровану систему E-Axle, яка об’єднує вісім функціональних компонентів.

До її складу входять електродвигун, інвертор, редуктор, бортовий зарядний пристрій, перетворювач напруги та інші елементи системи керування електричним приводом.

Завдяки такому компонуванню зменшується кількість корпусів, з’єднань, проводки та кріплень. Це дозволяє скоротити масу агрегата, спростити складання автомобіля та знизити виробничі витрати.

Представники японських компаній, які відвідали захід, окремо відзначили невелику кількість деталей у конструкції BYD та Tesla.

Для японського автопрому, який десятиліттями вдосконалював принципи ощадливого виробництва, такий підхід став приводом уважніше вивчити досвід китайських конкурентів.

Чи означає низька ціна гіршу якість автомобіля

Результати дослідження показують, що доступніша вартість не обов’язково досягається завдяки використанню застарілих технологій або відмові від сучасного обладнання.

BYD Atto 3 пропонує мультимедійну систему з великим дисплеєм, електричний привід, комплекс електронних асистентів та фірмовий акумулятор Blade Battery.

Водночас низька собівартість сама по собі не гарантує високої якості автомобіля. Китайські моделі, як і машини інших виробників, можуть відрізнятися налаштуваннями підвіски, шумоізоляцією, ергономікою та стабільністю програмного забезпечення.

Однак результати аналізу демонструють, що китайські виробники дедалі частіше конкурують не тільки ціною, а й ефективністю інженерних рішень.

Чому це створює проблеми для європейських і японських автовиробників

Для традиційних автомобільних концернів повторити модель BYD непросто. Їхні виробничі процеси та ланцюги постачання формувалися десятиліттями, а перехід до випуску більшості компонентів власними силами потребує значних інвестицій.

Натомість китайські виробники отримали можливість від початку проєктувати електромобілі з урахуванням сучасних технологій і високого рівня інтеграції компонентів.

Додатковою перевагою BYD залишаються величезні масштаби виробництва, які дозволяють розподіляти витрати на розробку між мільйонами автомобілів.

Саме поєднання власних технологій, спрощеної конструкції та ефективної організації виробництва допомагає китайському концерну пропонувати конкурентоспроможні електромобілі за відносно доступними цінами.