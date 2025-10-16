Honor Watch 5 получили ИИ тренера

Помимо флагманского смартфона, планшетов и наушников, компания Honor представила смарт-часы Watch 5 Pro. Новинка получила прочный корпус из нержавеющей стали с защитой по трем стандартам, а также набор спортивных режимов и интеллектуальных функций со встроенным ИИ-тренером.

Круглый AMOLED-экран диагональю 1,5 дюйма имеет разрешение 466×466 пикселей (310 ppi) и максимальную яркость 3000 нит. Корпус часов получил защиту от воды и пыли по стандартам IP68/69/69K и ATM5. Заявленная производителем автономность достигает 15 дней при соединении со смартфоном по Bluetooth и до 3 дней — при активной eSIM.

Искусственный интеллект стал важной частью Watch 5 Pro — в них реализована интеграция с YOYO AI и DeepSeek. Это открывает возможности настройки циферблатов, записи речи с транскрипцией и управления жестами запястья. Также в часах есть фитнес-функции на базе ИИ. Одной из главных фишек стал ИИ-тренер, который поможет пользователю сформировать цели и отслеживать уровень спортивной подготовки.

Функции контроля показателей здоровья включают мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови, измерение артериального давления, ЭГК, количество сожженных калорий и другие. Также часы имеют встроенный NFC-модуль.

Bluetooth-версия Honor Watch 5 Pro стоит $224, а версию с eSIM оценили в $238. В продаже часы появятся 23 октября в цветовых вариантах Explorer, Astronomer, Climber, Pioneer и Voyager.