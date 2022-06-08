Клиенты жалуются на ПриватБанк: почему снимать деньги с банкомата стало небезопасно?

ПриватБанк попал в очередную неприятную историю. Сразу несколько клиентов за последние несколько дней пожаловались, что снять деньги в банкомате стало проблематично. Более того, деньги с карты списывают, карту возвращают, а вот средства не выдают. То ли многочисленные сбои с банкоматами по всей стране? То ли просто такое совпадение? В ПриватБанке объяснили, почему так бывает и что делать в данном случае.





Банкоматы иногда ломаются, но это единичные случаи

Иногда случается сбой в работе оборудования, иногда терминал “зажевывает” карту, или не выдает деньги из-за внезапного исчезновения электроэнергии и принудительной перезагрузки. Также причиной этого явления могут стать различные посторонние факторы.

Вот, что советуют в банке:

Когда снимаете деньги, убедитесь, что в отверстии для карты, и для денег нет никаких посторонних предметов. Иногда даже банальный камешек может испортить операцию. При получении денег перечислите их так, чтобы камера это зафиксировала. Еще одна проблема, которую клиенты вспоминают — это то, что банкомат выдал меньшую сумму, чем было списано. Если ваши действия будут зафиксированы камерой, то вы сможете доказать свою правоту. Если деньги списаны, но вы их не получили, не отходите никуда и немедленно позвоните по номеру указанному на банкомате. Следуйте инструкциям, которые скажет вам оператор. Если банк не отдает деньги после официального расследования и инкассации, а вы точно их не получали, то нужно писать жалобу в полицию и в НБУ.

В целом, при таких ситуациях деньги возвращают в течение месяца. Минимум две недели продолжается расследование, иногда могут проводить инкассацию банкомата, и тогда после выяснения всех обстоятельств деньги возвращают клиенту.