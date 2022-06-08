Клиенты жалуются на ПриватБанк: почему снимать деньги с банкомата стало небезопасно?
ПриватБанк попал в очередную неприятную историю. Сразу несколько клиентов за последние несколько дней пожаловались, что снять деньги в банкомате стало проблематично. Более того, деньги с карты списывают, карту возвращают, а вот средства не выдают. То ли многочисленные сбои с банкоматами по всей стране? То ли просто такое совпадение? В ПриватБанке объяснили, почему так бывает и что делать в данном случае.
Банкоматы иногда ломаются, но это единичные случаи
Иногда случается сбой в работе оборудования, иногда терминал “зажевывает” карту, или не выдает деньги из-за внезапного исчезновения электроэнергии и принудительной перезагрузки. Также причиной этого явления могут стать различные посторонние факторы.
Вот, что советуют в банке:
- Когда снимаете деньги, убедитесь, что в отверстии для карты, и для денег нет никаких посторонних предметов. Иногда даже банальный камешек может испортить операцию.
- При получении денег перечислите их так, чтобы камера это зафиксировала. Еще одна проблема, которую клиенты вспоминают — это то, что банкомат выдал меньшую сумму, чем было списано. Если ваши действия будут зафиксированы камерой, то вы сможете доказать свою правоту.
- Если деньги списаны, но вы их не получили, не отходите никуда и немедленно позвоните по номеру указанному на банкомате. Следуйте инструкциям, которые скажет вам оператор.
- Если банк не отдает деньги после официального расследования и инкассации, а вы точно их не получали, то нужно писать жалобу в полицию и в НБУ.
В целом, при таких ситуациях деньги возвращают в течение месяца. Минимум две недели продолжается расследование, иногда могут проводить инкассацию банкомата, и тогда после выяснения всех обстоятельств деньги возвращают клиенту.