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Клієнти скаржаться на ПриватБанк: чому знімати гроші з банкомату стало небезпечно?

09.06.2022
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ПриватБанк вляпався у чергову неприємну історію. Одразу кілька клієнтів протягом останніх кількох днів поскаржилися, що зняти гроші у банкоматі стало проблематично. Більше того, гроші з картки списують, картку повертають, а от кошти не видають. Чи то численні збої з банкоматами по всій країні? Чи просто такий збіг? В Приватбанку пояснили, чому так буває і що робити в даному випадку.

Банкомати інколи ламаються, але це поодинокі випадки

Деколи трапляється збій в роботі обладнання, інколи термінал “зажовує” картку, або не видає гроші через раптове зникнення електроенергії і примусове перезавантаження. Також, причиною цього явища можуть стати різноманітні сторонні чинники.

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Ось, що радять в банку:

  1. Коли знімаєте гроші, переконайтесь, що в отворі для картки, і для грошей немає ніяких сторонніх предметів. Інколи навіть банальний камінчик може зіпсувати операцію.
  2. При отриманні грошей перерахуйте їх так, щоб камера це зафіксувала. Ще одна проблема, яку клієнти згадують — це те, що банкомат видав меншу суму ніж було списано. Якщо ваші дії будуть зафіксовані камерою, то ви зможете довести свою правоту.
  3. Якщо гроші списані, але ви їх не отримали, не відходьте нікуди і негайно подзвоніть за номером вказаним на банкоматі. Слідуйте інструкціям, які вам скаже оператор.
  4. Якщо банк не віддає гроші після офіційного розслідування та інкасації, а ви точно їх не отримували, то потрібно писати скаргу до поліції і в НБУ.

Загалом, при таких ситуація гроші повертають протягом місяця. Мінімум два тижні триває розслідування, інколи можуть проводити інкасацію банкомату, і тоді після вияснення всіх обставин — гроші повертають клієнту.

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09.06.2022
1 хвилина на прочитання
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