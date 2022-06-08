Клієнти скаржаться на ПриватБанк: чому знімати гроші з банкомату стало небезпечно?

ПриватБанк вляпався у чергову неприємну історію. Одразу кілька клієнтів протягом останніх кількох днів поскаржилися, що зняти гроші у банкоматі стало проблематично. Більше того, гроші з картки списують, картку повертають, а от кошти не видають. Чи то численні збої з банкоматами по всій країні? Чи просто такий збіг? В Приватбанку пояснили, чому так буває і що робити в даному випадку.





Банкомати інколи ламаються, але це поодинокі випадки

Деколи трапляється збій в роботі обладнання, інколи термінал “зажовує” картку, або не видає гроші через раптове зникнення електроенергії і примусове перезавантаження. Також, причиною цього явища можуть стати різноманітні сторонні чинники.

Ось, що радять в банку:

Коли знімаєте гроші, переконайтесь, що в отворі для картки, і для грошей немає ніяких сторонніх предметів. Інколи навіть банальний камінчик може зіпсувати операцію. При отриманні грошей перерахуйте їх так, щоб камера це зафіксувала. Ще одна проблема, яку клієнти згадують — це те, що банкомат видав меншу суму ніж було списано. Якщо ваші дії будуть зафіксовані камерою, то ви зможете довести свою правоту. Якщо гроші списані, але ви їх не отримали, не відходьте нікуди і негайно подзвоніть за номером вказаним на банкоматі. Слідуйте інструкціям, які вам скаже оператор. Якщо банк не віддає гроші після офіційного розслідування та інкасації, а ви точно їх не отримували, то потрібно писати скаргу до поліції і в НБУ.

Загалом, при таких ситуація гроші повертають протягом місяця. Мінімум два тижні триває розслідування, інколи можуть проводити інкасацію банкомату, і тоді після вияснення всіх обставин — гроші повертають клієнту.