В июне миллионы украинцев получат по несколько тысяч гривен в рамках новой помощи

В Украине ежемесячно обновляются условия получения денежной помощи для тех, кто больше всего пострадал от войны. К уже существующим выплатам прилагаются новые, от различных международных организаций и Министерства социальной политики в частности. Следовательно, на днях стало известно, что уже в июне отдельная категория украинцев сможет оформить дополнительную помощь от Минсоцполитики и Международного Комитета Красного Креста. Кто и на что претендует? Рассказываем.





Помощь получат малообеспеченные семьи из отдельных областей

Речь о малообеспеченных семьях, которые соответственно зарегистрированы в Министерстве социальной политики, и после 24 февраля проживали, или и дальше проживают в следующих областях: Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская. При этом неважно эвакуировались эти люди в более безопасные регионы или нет.

Чтобы получить пособие, не нужно ничего для этого делать. В Минсоцполитики будут самостоятельно выбирать семьи, которым будут перечислять по 2500 грн, на одного человека в течение трех месяцев. Данные будут брать с тех, что у них уже есть в системе. Как и счет, на который будут переводить средства.

Польша также предусмотрела дополнительную помощь для беженцев

Стало известно, что с июня Польша также внедряет дополнительную помощь украинским переселенцам. Речь о 300 злотых, в расчете на одного человека, которые будут выплачиваться в течение трех месяцев. Средства будут выдаваться не наличными, а в виде карты, которой можно рассчитываться только в торговой сети Biedronka. Одна семья может оформить максимум три карты, то есть получить общую сумму помощи в размере 2 700 злотых, что больше 18 000 грн. Покупать можно все, кроме алкоголя, сигарет и текстиля.