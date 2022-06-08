В червні мільйони українців отримають по кілька тисяч гривень в рамках нової допомоги

В Україні щомісяця оновлюються умови отримання грошової допомоги для тих, хто найбільше постраждав від війни. До вже існуючих виплат додаються нові, від різноманітних міжнародних організацій та Міністерства соціальної політики зокрема. Відтак, днями стало відомо, що вже в червні, окрема категорія українців зможе оформити додаткову допомогу від Мінсоцполітики та Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Хто та на що претендує? Розповідаємо.





Допомогу отримають малозабезпечені сім’ї з окремих областей

Мова про малозабезпечені сім’ї, які відповідно зареєстровані в Міністерстві соціальної політики, та після 24 лютого проживали, або й надалі проживають у наступних областях: Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська. При цьому немає значення чи евакуйовувались ці люди в більш безпечні регіони, чи ні.

Щоб отримати допомогу, не потрібно нічого для цього робити. В Мінсоцполітики самостійно вибиратимуть сім“ї, котрим перераховуватимуть по 2500 грн, на одну особу протягом трьох місяців. Дані братимуть з тих, що у них вже є в системі. Як і рахунок на який переводитимуть кошти.

Польща також передбачила додаткову допомогу для біженців

Стало відомо, що з червня Польща також впроваджує додаткову допомогу для українських переселенців. Мова про 300 злотих, з розрахунку на одну особу, які виплачуватимуть протягом трьох місяців. Кошти видаватимуть не готівкою, а у вигляді картки, якою можна розраховуватися лише в торговій мережі Biedronka. Одна сім’я може оформити максимум три картки, тобто отримати загальну суму допомоги у розмірі 2 700 злотих, що більше ніж 18 000 грн. Купувати можна все крім алкоголю, сигарет та текстилю.