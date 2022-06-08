Нетипичная погода и катаклизмы: синоптики рассказали, каким будет лето этого года

Лето в Украине началось с довольно жаркой погоды. В первую неделю июня практически на всей территории страны наблюдалась достаточно высокая температура воздуха и минимум осадков. Климатологи говорят, что в этом году это будет стандартным явлением. Затяжные засухи, жара и внезапные тропические дожди с грозами будут чередоваться в течение трех месяцев. Погода не самая лучшая для хорошего урожая, поэтому он, вероятно, будет не слишком щедрым.





Такая погода обусловлена ​​необычным явлением

Климатологиня Вера Балабух говорит, что столь жаркая погода в Украине обусловлена ​​необычным явлением под названием Ла-Нинья. Так называется холодное течение, которое находится на поверхности Тихого океана. Такое происходит раз в несколько лет, и в этом году это явление приобрело свою максимальную активность. Другие синоптики согласны с этим прогнозом и говорят, что самая сильная жара будет в июле и августе. В последний месяц лета будет наблюдаться яростный дефицит осадков. А вот в июле пройдет несколько ливней, когда в течение одного-двух дней может выпасть норма равноценная трем месяцам. В июне дожди тоже ожидаются. Грозы прогнозируют уже на следующей неделе.

Жара и антициклонная погода спровоцируют смерчи и природные катаклизмы

Смерчи, небольшие торнадо, грозы, ураганы — все это в последние годы стало частым явлением в Украине. В этом году эти природные бедствия никуда не денутся, а наоборот, только усилятся. Климат в Украине существенно изменился, если сравнивать его с тем, что было несколько десятков лет назад. Лето засушливое и жаркое, а зима часто без снега. Еще раньше эксперты заявили, что если так продлится еще 50 лет, то большинство украинских регионов превратятся в пустыню и станут совсем не плодородными.