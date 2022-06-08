Нетипова погода і катаклізми: синоптики розповіли, яким буде цьогорічне літо

Літо в Україні розпочалося з доволі спекотної погоди. В перший тиждень червня практично по всій території країни спостерігалася досить висока температура повітря та мінімум опадів. Кліматологи кажуть, цього року це буде стандартним явищем. Затяжні посухи, спека, та раптові тропічні дощі з грозами чергуватимуться впродовж трьох місяців. Погода не найкраща для гарного врожаю, тож він ймовірно буде не надто щедрим.





Така погода зумовлена незвичним явищем

Кліматологиня Віра Балабух каже, що така спекотна погода в Україні зумовлена незвичним явищем під назвою Ла-Нінья. Так називається холодна течія, яка перебуває на поверхні Тихого океану. Таке відбувається раз у кілька років, і цьогоріч це явище набуло своєї активності. Інші синоптики погоджуються з цим прогнозом й кажуть, що найспекотніше буде в липні та серпні. В останній місяць літа спостерігатиметься шалений дефіцит опадів. А от в липні пройде кілька злив, коли протягом одного-двох днів може випасти норма рівноцінна трьом місяцям. В червні дощі також очікуються. Грози прогнозують вже з наступного тижня.

Спека та антициклонна погода спровокують смерчі й природні катаклізми

Смерчі, невеликі торнадо, грози, буревії — все це останніми роками стало частим явищем в Україні. Цьогоріч ці природні лиха нікуди не подінуться, а навпаки, лише посиляться. Клімат в Україні суттєво змінився, якщо порівнювати його з тим, який був кілька десятків років тому. Літо засушливе та спекотне, а зима часто без снігу. Ще раніше експерти заявили, що якщо так триватиме ще 50 років, то більшість українських регіонів перетворяться в пустелю, та стануть зовсім не родючими.