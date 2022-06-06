Клиенты жалуются, что банкоматы ПриватБанка списывают деньги, но не выдают их: в чем причина

Неприятная ситуация случилась с мужчиной, который захотел снять зарплату с карточки ПриватБанка, а банкомат почему-то ее не выдал. Деньги с карты было списано, но мужчина их так и не увидел. Инцидент произошел 1 июня и по сей день, ситуация еще не уладилась. Что случилось и что говорят в самом банке?





Такое иногда случается из-за банального сбоя в работе оборудования

Иногда случаются ситуации, что банкомат “зажевывает” карту, или не выдает деньги при том, что со счета они уже списаны. Такое может случиться из-за перебоев с электроэнергией, или какого-либо сбоя внутри самого терминала, ведь он как и любая техника может сломаться. Клиентам в таких ситуациях волноваться не стоит, деньги будут возвращены после специального расследования.

“Поговорил с чрезвычайно вежливым оператором, мне сообщили, что моя заявка на возврат средств – №24779313. Далее начинается очередной квест с ПриватБанком – жду со дня на день и получаю СМС: “необходима инкассация, срок рассмотрения заявки – 14 дней”, – написал клиент на сайте Минфина.

Сейчас клиент еще ожидает своих средств и настойчиво не рекомендует Приватбанк для сотрудничества.

В банке уверяют, что действуют по протоколу

Если с вами такое случилось, нужно немедленно позвонить по телефону указанному на банкомате и обратиться непосредственно в банк от которой у вас карта. Если вы снимали деньги в банкомате ПриватБанка, например, с карты Ощадбанка, то нужно обращаться в Ощад, в таком случае процедура немного затянется. Также, в большинстве случаев, банк проводит инкассацию банкомата, чтобы точно убедиться, что деньги не были выданы. В целом, средства возвращают в течение несколько недель после обращения.