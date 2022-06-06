Клієнти скаржаться, що банкомати ПриватБанку списують гроші, але не видають їх: в чому причина

Неприємна ситуація трапилася з чоловіком, який захотів зняти зарплату з карточки ПриватБанку, а банкомат чомусь її не видав. Гроші з картки було зняло, але чоловік їх так і не побачив. Інцидент відбувся 1 червня і по сьогодні, ситуація ще не владналася. Що трапилося, та що говорять у самому банку?





Таке іноді трапляється через банальний збій в роботі обладнання

Інколи трапляються ситуації, що банкомат “зажує” картку, або ж не видасть гроші при тому, що з рахунку вони вже списані. Таке може трапитися через перебої з електроенергією, або якийсь збій всередині самого терміналу, адже він як і будь-яка техніка може зламатися. Клієнтам в таких ситуаціях хвилюватися не варто, гроші будуть повернені після спеціального розслідування.

“Поговорив з надзвичайно ввічливим оператором, мені повідомили, що моя заявка на повернення коштів – №24779313. Далі починається черговий квест із ПриватБанком – чекаю з дня на день і отримую СМС: “необхідна інкасація, термін розгляду заявки – 14 днів”, – написав клієнт на сайті Мінфіну.

Наразі клієнт ще очікує на свої кошти і наполегливо не рекомендує Приватбанк для співпраці.

В банку запевняють, що діють по протоколу

Якщо з вами таке трапилося, потрібно негайно зателефонувати за номером вказаним на банкоматі і звернутися безпосередньо в банк від якого у вас карта. Якщо ви знімали гроші в банкоматі Приватбанку, наприклад, з картки Ощадбанку, то потрібно звертатись в Ощад, в такому випадку процедура трохи затягнеться. Також, в більшості випадків банк проводить інкасацію банкомату, щоб точно переконатись, що гроші не були видані. Загалом, кошти повертають впродовж кількох тижнів після звернення.