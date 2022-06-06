Стало известно, какого качества горючее “из рук” и какие цены на него в разных городах Украины

В Украине продолжается бензиновый кризис. Горючего катастрофически не хватает, и вполне логично, что спрос, который в несколько раз превысил предложение, спровоцировал появление “перекупов” и всевозможных “дельцов”. Последние неизвестно откуда берут бензин и дизель и, прикрываясь известными сетями, продают их украинцам. Цена такого горючего, конечно, намного выше, чем на заправках, а за качество никто особо не отвечает. Так, какие предложения появились в разных городах Украины и стоит ли соглашаться на них украинским водителям.





Цены в каждом городе могут разниться

Проанализировав объявления на разных маркетплейсах, мы пришли к выводу, что цена горючего может зависеть от города. Следовательно, в Киеве за бензин “с рук” просят 75 грн/литр, тогда как на заправке он стоит 52 грн. В Николаеве, который под постоянными обстрелами, и вовсе А-95 стоит 80 гривен, однако к объявлению продавец добавил обнадеживающее обещание, что бензин из Европы не крашен и не разбавлен. Заметил, что продает только от 10 литров. В Кривом Роге и вовсе, цену в объявлениях не указывают, наверняка устанавливают ее оценив класс машины, и самого приехавшего заправиться водителя.

А вот в Ирпене, наоборот, водители могут сэкономить, ведь там бензин и дизель продавец предлагает по 45 и 49 гривен соответственно, хотя на заправках цены выше. Какого качества это горючее — неизвестно, больше продавец еще и может доставить его по указанному покупателем адресу. В Черкассах тоже продают дизель и бензин “не слишком дорого”, а если точнее, то по 53 и 50 гривен соответственно. Правда, такая цена только для оптовой закупки от 100 литров.

Горючее “с рук” стало популярнее, чем талоны

Статистика указывает на то, что горючее от перекупов уже пользуется большей популярностью, чем талоны. Цена говорят покупатели одинаковая, но зато без очередей. Эксперты отмечают, что злоупотреблять таким горючим не стоит, особенно если дорожите своим автомобилем. Уже неоднократно бывали случаи, когда после такой заправки в машине возникали проблемы с двигателем и сопутствующими системами.