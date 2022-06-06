Українські банки збільшать ставки за депозитами до 15-17%: коли чекати змін

Днями Національний банк України ошелешив учасників фінансового ринку радикальним рішенням. Облікову ставку, яка роками трималася на рівні 10%, регулятор різко підняв аж до 25%. Такі зміни змусять банки переглянути свої ставки за депозитами та суттєво їх підвищити. Скільки українці зможуть заробити на своїх заощадженнях та коли чекати змін?





Завдяки підвищенню облікової ставки дохідність банків від депозитів у НБУ зросте аж до 23%. Тобто теоретично вітчизняні фінустанови можуть підняти ставки навіть до 20% і все одно залишитися у плюсі. Однак експерти вважають, що для таких змін банкам знадобиться трохи більше часу, ніж регулятору.

Як зазначив авторитетний фінансовий аналітик Іван Угляниця, підвищення облікової ставки Нацбанком звісно ж дозволяє банкам значно збільшити дохідність вкладів своїх клієнтів. Але вони не зобов’язані робити це так само різко й глобально, як регулятор. Зазвичай фінустанови приймають такі принципові рішення дуже повільно. Ставки вони звісно ж підвищать, та цей процес може затягнутися.

В умовах війни українські банки не ризикують приймати поспішних рішень, побоюючись дестабілізації та зниження своєї ліквідності. На зміни, запроваджені Національним банком, вони безумовно відреагують, але це буде зовсім не так швидко, як хотів би регулятор. Вони будуть неспішно приглядатися до процесів на ринку та не поспішатимуть із підвищенням відсоткових ставок, зважуючи кожен свій крок.

Та попри все експерт вважає, що вже у найближчі 2-3 місяці українці зможуть розміщувати свої заощадження у банках принаймні під 10% річних. А це вже у півтора рази вище за актуальну ставку більшості вітчизняних фінустанов. Максимальний же відсоток, на який зможуть розраховувати власники депозитів, на думку експерта складатиме 15-17%. Хоч на такі доходи українцям доведеться чекати ще принаймні півроку.