Стало відомо, якої якості пальне “з рук” та які ціни на нього у різних містах України

В Україні продовжується бензинова криза. Пального катастрофічно не вистачає, і цілком логічно що попит, який в кілька разів перевищив пропозицію, спровокував появу “перекупів” та всіляких “ділків”. Останні невідомо звідки беруть бензин та дизель і прикриваючись відомими мережами, продають їх українцям. Ціна такого пального звісно ж набагато вища, аніж на заправках, а за якість ніхто особливо не відповідає. То, які пропозиції з’явилися у різних містах України, і чи варто погоджуватись на них українським водіям.





Ціни у кожному місті можуть різнитися

Проаналізувавши оголошення на різних маркетплейсах, ми дійшли висновку, що ціна пального може залежати від міста. Відтак у Києві за бензин “з рук” просять 75 грн/літр, тоді як на заправці він коштує 52 грн. У Миколаєві, який під постійними обстрілами, і зовсім А-95 коштує 80 гривень, проте до оголошення продавець додав обнадійливу обіцянку, що бензин з Європи, не фарбований і не розбавлений. Зазначив, що продає лише від 10 літрів. У Кривому Розі й зовсім, ціну в оголошеннях не вказують, напевно встановлюють її оцінивши клас машини, і самого водія, який приїхав заправитися.

А от в Ірпені навпаки, водії можуть зекономити, адже там бензин і дизель продавець пропонує по 45 і 49 гривень відповідно, хоча на заправках ціни вищі. Якої якості це пальне — невідомо, ба більше продавець ще й може доставити його за вказаною покупцем адресою. В Черкасах теж продають дизель та бензин “не надто дорого”, а якщо точніше то по 53 і 50 гривень відповідно. Щоправда така ціна лише для оптової закупівлі від 100 літрів.

Пальне “з рук” стало популярніше ніж талони

Статистика вказує на те, що пальне від перекупів вже користується більшою популярністю, ніж талони. Ціна кажуть покупці однакова, але зате без черг. Експерти ж зазначають, що зловживати таким пальним не варто, особливо якщо дорожите своїм автомобілем. Вже неодноразово траплялися випадки, коли після такої заправки в машині виникали проблеми з двигуном та супутніми системами.