Скандал в Monobank: клиент не может погасить кредит, хотя имеет такое желание

С начала войны очень много украинцев перестали выплачивать кредиты, которые есть в различных банках. Некоторые финучреждения, как, например, ПриватБанк устроили кредитные каникулы. Другие, например, Монобанк, лишь временно снизили процентную ставку, однако впоследствии и ее вернули. Более того, Монобанк начал списывать месячный платеж по кредиту, даже если на карточке полностью по нулям. Таким образом, кредит увеличивается, и людям приходится экстренно думать, где взять деньги, чтобы не влезать в глубокую долговую яму. Своей историей поделился один из клиентов Моно, написав на сайте Минфина довольно возмутительный комментарий.





Клиент возмутился, что банк не позволяет погашать рассрочку с разных карт

Мужчина написал на сайте Минфина, что он не может погасить рассрочку, потому что банк не позволяет использовать для этого разные карты Моно.



“Во время войны все время насчитывали 1,6%, нет кредитных каникул, нет реструктуризаций, нет перерасчетов. Просто банк загоняет тебя в долговую яму, списывая рассрочки с карты, на которой нет денег в минус, и туда же насчитывает 1,6%. Как это возможно”, – написал клиент.

Монобанк ответил, что пока действительно нет возможности погашать рассрочку с других карточек, возможно в будущем такая возможность появится. Сейчас же, единственный выход это вовремя пополнять карту, на которой есть задолженность, чтобы долг не увеличивался и как следствие сумма комиссии не росла.

С 1 июня кредитные каникулы отменяют практически все банки

Как минимум ПриватБанк, у которого все это время были самые честные кредитные каникулы, с 1 июня отменяет их. Клиенты снова должны будут платить месячные платежи за пользование кредитным лимитом, за пользование услугами “Оплата частями”, “Мгновенная рассрочка” и т.д. Об отмене льгот сообщил и ряд других финучреждений.