Скандал в Monobank: клієнт не може погасити кредит, хоча має таке бажання

Від початку війни дуже багато українців перестали виплачувати кредити, які мають у різноманітних банках. Деякі фінустанови, як наприклад, ПриватБанк влаштували кредитні канікули. Інші, як наприклад, Монобанк, лише тимчасово знизили відсоткову ставку, однак згодом і її повернули. Ба більше, Монобанк почав списувати місячний платіж за кредитом, навіть якщо на картці повністю по нулях. Таким чином кредит збільшується, і людям доводиться екстрено думати, де взяти гроші, щоб не залазити у глибоку боргову яму. Своєї історією поділився один з клієнтів Моно, написавши на сайті Мінфіну доволі обурливий коментар.





Клієнт обурився, що банк не дозволяє погашати розстрочку з різних карт

Чоловік написав на сайті Мінфіну, що він не може погасити розстрочку, тому що банк не дозволяє використовувати для цього різні картки Моно.

“Під час війни весь час нараховували 1,6%, немає кредитних канікул, немає реструктуризацій, немає перерахунків. Просто банк заганяє тебе в боргову яму, списуючи розстрочки з картки, на якій немає грошей, у мінус, і туди ж нараховує 1,6%. Як таке можливо”, – написав клієнт.

Монобанк відповів, що наразі і справді немає можливості погашати розстрочку з інших карток, можливо у майбутньому така змога появиться. Зараз же, єдиний вихід це вчасно поповнювати карту на якій є заборгованість, щоб борг не збільшувався і як наслідок сума комісії не росла.

З 1 червня кредитні канікули скасовують практично усі банки

Як мінімум ПриватБанк у якого весь цей час були найчесніші кредитні канікули, з 1 червня скасовує їх. Клієнти знову повинні будуть сплачувати місячні платежі за користування кредитним лімітом, за користування послугами “Оплата частинами”, “Миттєва розстрочка” тощо. Про скасування пільг повідомила й низка інших фінустанов.